¡¡J1¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï12·î12Æü¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Ç2014Ç¯7·î¤«¤é19Ç¯6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥®¡¼¥ô¥§¥ó¥Ù¥Ã¥¯¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥á¥ó¥Ò¥§¥ó¥°¥é¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Ï II ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡Ê19Ç¯7·î¡Á20Ç¯6·î¡Ë¤ò·Ð¸³¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÎPSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó¡Ê21Ç¯7·î¡Á22Ç¯6·î¡Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎSL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê22Ç¯6·î¡Á24Ç¯8·î¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ê25Ç¯6·î¡Á25Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¿¼¤¯ÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÎò»Ë¡¢¶¯¤¤»Ö¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Í¦´º¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥Ð¤ò°ì¤Ä¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¡¢À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÄ©Àï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë