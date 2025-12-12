1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった青春ドラマ「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」のシーズン1〜5が、Huluで19日から全話見放題で配信される。過去に配信できなかったエピソードも含め、全286話がHDリマスター版で配信される。

「ビバリーヒルズ」シリーズは、1990年（平2）10月からアメリカでシーズン1が放送開始。裕福な地域で暮らす若者たちの人間関係、葛藤、友情を描いている。日本では高校生編のシーズン1〜3が「高校白書」、大学・社会人編のシーズン4〜10が「青春白書」として知られている。

ミネソタからカリフォルニアへ転校してきた双子のブランドンとブレンダは、華やかな高校生活に飛び込んだ。彼らが出会うディラン、ケリー、デビッドらは裕福でありながら複雑な家庭環境を抱え、格差や偏見など社会問題の縮図も描いている。仲間同士で支え合い、困難を乗り越えていく姿が人気となった。“ビバカジ”と呼ばれたファッション、音楽、ロサンゼルスの街並みなどの90年代を象徴するカルチャーが若者たちの共感を呼んだ。