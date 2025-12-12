大好きなお母さんの長引く入院生活により、しばらく離れて過ごすことになってしまったというワンコ。病院へやってきて再会した瞬間に見せた光景が胸を打つと反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で27万再生を突破し「涙が出る」「感動した」という多くのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『交通事故で入院したお母さん』に会いに来た大型犬→姿を見つけた瞬間に…思わず涙する『再会の光景』】

お母さんの姿を見つけると…

Instagramアカウント「ribbon102」に投稿されたのは、スタンダードプードルの女の子「りぼん」ちゃんのお姿。この日、交通事故に遭い入院してしまったという投稿主であるお母さんに会うため、妹さんに連れられて病院を訪れたのだそうです。

病院の敷地では、りぼんちゃんが迷いなく前へ進む様子が。車椅子に乗ったお母さんの姿を見つけた瞬間に勢いを増し、駆け寄っていったといいます。距離が縮まるにつれ体が前のめりになっていく姿からは、抑えきれない喜びが伝わってくるよう。

全身で甘えるりぼんちゃん

お母さんのもとへ飛び込んだりぼんちゃんは、顔を押し付けたり膝に前足を乗せたりしながら、全身で甘える姿を見せていたそう。尻尾を大きく揺らし続ける姿からは、「大好き」の気持ちが溢れているようで、こちらまで温かな気持ちになります。

りぼんちゃんは車椅子の前で立ち上がると、お母さんにぎゅっと抱きつくように体を寄せていたとか。お母さんもそれに応えるように抱きしめる光景は、まるで人間の親子のよう。お互い大切に思っていることが伝わってくるからこそ、離れて過ごさなければならない時間を思うと胸が締め付けられる思いです。

お母さんの想い

実はお母さんは、ペットカメラに映ったりぼんちゃんの姿を見ていたといいます。寂しかったのか、家の中を歩き回りながら遠吠えする仕草に気付いたため、妹さんにお願いして病院へ連れてきてもらったそう。

お母さんの深い愛は、きっとりぼんちゃんにも伝わっていることでしょう。交通事故で入院したお母さんに会いに来たりぼんちゃんが見せた喜びの光景は、尊い絆を強く感じさせるものだったのでした。

投稿には「涙が溢れました」「また絆が深まったんじゃないでしょうか」「どれだけ愛情を注いでいるかが分かります」「切ない気持ちが伝わります」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ribbon102」では、りぼんちゃんの幸せそうな日常が投稿されています。中には、りぼんちゃんが出産した際の可愛らしいお子さんたちの姿も。愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ribbon102」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。