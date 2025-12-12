町田啓太、ギター演奏を披露した台北ファンミSHOTに「笑顔がステキ〜」「いつも眼福です」

12月11日、町田啓太がInstagramを更新した。

【写真】ギター演奏も披露！台北でのファンミーティングSHOT公開

12月7日、単独ファンミーティング『KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI』を開催した町田。

今回の投稿では、同イベントを振り返り、「ありがとうございました。 美しく温かい時間で幸せでした。」「この先も期待していてください！」とファンにメッセージを送った。

同時に、エレキギターを演奏している様子や、客席に笑顔を向けるステージショットなど、イベントの盛り上がりが伝わってくる写真を複数公開。

この投稿に対し、ファンからは、「笑顔がステキ〜」「いつも眼福です」「かっこいい！」「素敵な空間だったのが伝わってきます」「柔らかな表情が魅力的」などの声が寄せられていた。

劇団EXILEの一員として、ドラマや映画などを中心に幅広く活躍している町田。12月18日からは、竹内涼真とダブル主演を飾ったNetflix映画『10DANCE』が世界独占配信される。