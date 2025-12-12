庄司浩平、初の冠番組放送決定 リスナーへの“好意”語る【番組概要・トーク内容】
俳優・庄司浩平の初の冠番組『庄司浩平の好意、表明！』が22日にMBSラジオで放送される。
【画像】キリっと！さまざまな表情を見せる庄司浩平
2020年、『魔進戦隊キラメイジャー』追加戦士キラメイシルバー役でデビュー。 今年は『仮面ライダーガヴ』仮面ライダーヴラム役（テレビ朝日系）、 ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）では、アラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司を熱演。その演技が評価され「第125回 ザテレビジョン ドラマアカデミー賞」では助演男優賞に輝くなど、人気・実力ともにいま大注目の俳優の一人である庄司浩平。
俳優だけでなく、B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンスで英語を交えた選手インタビューや、小説『なつのさくら』を初執筆するなど活動の場を広げている。
そんな庄司が『ひとりしゃべりラジオ』に挑戦する。そこでは、山口百恵、沢田研二など、愛してやまない「昭和歌謡」への想いを語る一幕も。 特技である“話す力”“書く力”を生かしたリスナーへの「好意」あふれるトークを展開する。
■『庄司浩平の好意、表明！』概要
放送日時：2025年12月22日（月）20：00〜20:55
出演者：庄司浩平
＜トーク内容＞ ・庄司浩平ってこんなヤツです自己紹介
・俳優、モデル・・・こんな活動しています
・こんな本を読んでいます
・こんな音楽が好きです
・近況報告「結婚式に行ってきました」
・「飲み会には誘ってくれ、断るから」
・ 188センチのリアルな本音。身長が高いメリットデメリット
・リスナーに聞いた「お正月の過ごし方」
