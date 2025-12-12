【アニメ「葬送のフリーレン」第2期完成披露上映イベント】 2026年1月11日 開催

2026年1月16日より毎週金曜日23時より放送予定のアニメ「葬送のフリーレン」第2期の完成披露上映イベントが2026年1月11日に開催される。

本イベントでは第2期の第1話(#29)、第2話(#30)を世界最速で10の映画館にて実施する。

さらにTOHOシネマズ六本木ヒルズの上映には、フリーレン、フェルン、シュタルクを演じる種粼敦美さん、市ノ瀬加那さん、小林千晃さんの3名が舞台挨拶に登壇し、その模様は、ほか9つの映画館にライブビューイングされる。

TOHOシネマズ六本木ヒルズ会場のチケットは、12月12日18時ら12月21日23時59分まで、チケットぴあでプレリザーブを受け付けている。ほか舞台挨拶ライブビューイング付き上映会場の鑑賞チケットは来年1月4日(日)午前00:00より販売開始。

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会