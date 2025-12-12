ブラックサンダーを本気で“ルアー化”…前例なき商品「ブラックサンダールアー」が誕生

有楽製菓株式会社とルアーメーカーの株式会社デュオが、異色のコラボレーションを実現させた。「ブラックサンダー」をモチーフにした前例のない商品「ブラックサンダールアー」を開発。2026年春より、全国の釣具店およびDUO公式オンラインストアにて販売開始するという。

前例なき一品「ブラックサンダールアー」が誕生

「釣りの行動食」という、ブラックサンダーの新しい楽しみ方の提案を目的に開発された本商品。持ち運びに適したサイズ感はもちろん、エネルギーチャージにぴったりの食べごたえなど、ブラックサンダーが持つ特長をアウトドアシーンにおいて活かしたいという発想から、「ブラックサンダールアー」が誕生。

発売に先駆け、2026年1月16日（金）より開催の「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」のDUO International（株式会社デュオ）ブースにて先行販売する。

〈商品特長〉

【忠実に再現…「黒き」造形へのこだわり】

水中での存在感とリアリティの両立。思わず食べたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現したという。

【パッケージそっくりのフラットボディ】

パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が魅力。

【「ギザギザリップ」構造】

パッケージ端部のギザギザ形状をそのままリップとしてデザイン。見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現。

●商品名

ブラックサンダールアー

●価格

税込2,400円

●発売

2026年春より、全国の釣具店およびDUO公式オンラインストアにて発売

●スペック

タイプ：フローティング

重量：17g

全長：75mm

レンジ：0〜1.4m

フックサイズ：#5

■ 「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」で先行販売を実施

2026年1月16日（金）〜18日（日）の3日間、パシフィコ横浜で開催される「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」に、釣具メーカーDUO International（株式会社デュオ）が出展。ブースでは、2026年春発売予定の「ブラックサンダールアー」を初披露、そして先行発売をする。

【先行販売では「釣りフェス限定BOX」用意】

ブラックサンダールアー1個とブラックサンダー9本、大漁旗風のオリジナルステッカーをセットにした特別仕様「ブラックサンダールアー釣りフェス限定BOX」を、先行発売では用意。ルアーの定価と同価格の2,400円（税込）で数量限定販売。

ちなみに、限定BOXは各日100個、3日間合計300個の販売を予定。本イベントでしか手に入らない特別パッケージ。

「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」で先行販売

＜イベント概要＞

イベント名：釣りフェス2026 in YOKOHAMA

開催日時：2026年1月16日（金）〜18日（日）

会場：パシフィコ横浜

限定商品：ブラックサンダールアー釣りフェス限定BOX

（ブラックサンダールアー1個、ブラックサンダー9本、オリジナルステッカー1枚）

販売価格：2,400円（税込）

販売数量：各日限定100個（合計300個）

■ 先行予約情報

2026年2月下旬より2週間限定で、DUO公式オンラインストアにて「ブラックサンダールアー」の先行予約を開始予定。先行予約特典として、「オリジナルステッカー」を用意。

オリジナルステッカー