°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¤Î¡ÈÅÀÅ©»Õ¡É¤È¤Î·Ò¤¬¤ê½ä¤ëÁûÆ°¤ÎÃæ¡ÄSHINee¡¦¥¡¼¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ
SHINee¤Î¥¡¼¤¬¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHINee¡¦¥¡¼¡¢¡È°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡É¤ÎÅÀÅ©»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡©
¥¡¼¤Ï12·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¶Ã¤¤ÎÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊtvN¡Ë¤Îº£½µÊüÁ÷Ê¬¤Î¼ýÏ¿¤Ë¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£º£½µ¤Î¼ýÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ä°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡£
¥¡¼¤Ï12·î3Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤ÇËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 KEYLAND¡§Uncanny Valley¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢¼ýÏ¿·çÀÊ¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò¤á¤°¤ë¡È°ãË¡°åÎÅ»Ü½Ñ¡Éµ¿ÏÇ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¡¢¡ÈÅÀÅ©»Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷ÀA»á¤È¤Î°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¤ÇÁûÆ°¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢A»á¤¬¸Ä¿ÍSNS¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
³ºÅö±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢A»á¤¬¥¡¼¤Î¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥¡¼¤Î°¦¸¤¤È¿Æ¤·¤¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯Íè¤Î´Ø·¸¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹ÆâÍÆ¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
A»á¤Ïµ¿ÏÇÉâ¾å¸å¡¢SNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¥¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ°²è¤¬µÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥¡¼¤ÎSNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤°»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¡¼ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¼°¤ÊÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¥Ü¥à¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¹ç³Ê¡£Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ëè½µËö200km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤äMC¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¡£SHINee¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£