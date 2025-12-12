

「ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書」

ドラマ「ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書」のシーズン1〜5を、12月19日からHuluで国内初となるHDリマスター版で配信される。さらにシーズン6〜10も近日配信することが決定した。

【動画】「ビバリーヒルズ高校白書／青春白書」HDリマスター版 シーズン1〜5予告

1990年代に世界的なブームを巻き起こし、日本でも社会現象となった伝説のドラマ「ビバリーヒルズ 高校白書／青春白書」、通称“ビバヒル”。のちに「プリズン・ブレイク」や「24 -TWENTY FOUR-」といった名作を生み出したFOXで1990年に放送が始まると、瞬く間に全世界で社会現象となり、全10シーズンにわたるロングランの人気作となった。

そんな大きな話題を呼んだ本作のシーズン1〜5を12月19日から全話見放題で配信する。さらにシーズン6〜10も近日配信することが決定した。過去、Huluで本作を配信していたが、権利の都合上配信できないエピソードも。しかし、今回、配信では286話※にのぼる全てのエピソードを配信、さらに国内初となるHDリマスター版でお届け。

裕福な地域で暮らす若者たちの人間関係、葛藤、友情を描いた本ドラマは日本では、主人公たちが高校生のシーズン1〜3が「高校白書」、大学・社会人編のシーズン4〜10が「青春白書」として親しまれている。

物語はミネソタからカリフォルニアへ転校してきた双子のブランドンとブレンダが、華やかな高校生活に飛び込むところから始まる。彼らが出会うディラン、ケリー、デビッドらは裕福でありながら複雑な家庭環境を抱え、学校には格差や偏見など社会問題の縮図も存在。しかし仲間同士で支え合い、困難を乗り越えていく姿が多くの視聴者の共感を呼んだ。 さらに“ビバカジ”と呼ばれたファッション、音楽、LAの街並みなどの90年代を象徴するカルチャーが多くの若者の憧れとなり、なんとスウェーデンでは92年〜94年には新生児の名前に「ブランドン」と「ディラン」が急増するなど、世界各地で社会現象を巻き起こした。

ダーレン・スターによって制作され、青春ドラマの金字塔となった“ビバヒル”がHDリマスターで鮮やかに蘇る。90年代のノスタルジーをもう一度――。※日本での話数カウントに基づく※本シリーズは、Paramount Global Content Distributionによって配給。