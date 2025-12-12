去年12月、北九州市で中学生2人が殺傷された事件から14日で1年となります。再発防止に向けた対策の強化が進められる一方で、地域住民の心にも深い傷を残しました。



■児玉悠一朗記者

「小倉南警察署長と北九州市の武内市長を先頭に、パトロールが始まりました。」



12日午後、北九州市小倉南区で警察官や市職員、そして住民の代表などおよそ180人が地域をパトロールしました。





■小倉南警察署・持丸宗徳署長「改めて、この地でああいう事件は絶対に起こさせない。決意を新たにしています。」二度と同じような事件を起こさせない。地域を震かんさせる凶悪な事件が起きたのは、1年前のことでした。

去年12月14日。ファストフード店を訪れていた中学3年の女子生徒と男子生徒が突然、狩猟用ナイフで襲われました。女子生徒は死亡し、男子生徒は重傷を負いました。



■持丸署長

「容疑者を殺人未遂で通常逮捕しました。」

事件の発生から5日後、男子生徒に対する殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、近くに住む無職・平原政徳被告（44）です。その後、女子生徒に対する殺人の疑いで再逮捕されました。



2度の精神鑑定を経て平原被告が起訴されたのは、事件から9か月後のことでした。

FBSは今週、拘置所に収容されている平原被告に面会し、話を聞きました。



■記者

「拘留中はどんなことを考えていますか。」

■平原被告

「非常に反省していると思っています。」

■記者

「自分がこのような事件を起こすと思っていた？」

■平原被告

「思っていた。」

■記者

「ナイフはいつも持っていた？」

■平原被告

「持っていた。」



護身用として、自宅だけでなく車のなかにも常にナイフを置いていたと話しました。

■記者

「2人を襲ったことは認める？」

■平原被告

「はい。ただ、殺意はない。死ぬとは思わなかった。」



襲ったことを認める一方、殺意については否定しました。



動機については事件の直前、中学生2人と目が合って「カッとなった」と話しました。

事件の発生から、まもなく1年。町は少しずつ変化しています。



■吉原美樹記者

「こちらの駅では新しく4つの防犯カメラが設置されました。駅の中ではなく歩道などを映しています。」



北九州市は事件後、およそ2億円の予算をかけ、駅や学校に防犯カメラを設置したり、市内の通学路に防犯灯を200灯追加したりしています。こうした防犯対策の強化を、今年度中に完了させる予定です。



地域に住む人たちは事件から1年がたつことをどう受けとめているのでしょうか。



■保護者

「あれから小学校でも地域の方々がパトロールしてくれて。協力的に子どもたちの安全を確保するように行動してもらっているから、今のところは安心できる。」



その一方で、いまだ事件の傷が深く残っている人もいます。



■街の人

「あの国道沿いは通れない。トラウマかな、やっぱり。」

「捕まりましたが、次いつ起こるか分からない。常に警戒しておかないといけないのかなと。」



北九州市小倉南区徳力にある広徳市民センターです。館長の松浦竜一さんはこの1年、注意深く地域を見守ってきました。



■広徳市民センター松浦竜一館長

「事件に関しては忘れてはいけないことだと思う。ただ、事件のことを思い出す子どもたちが精神的なもの、フラッシュバックと言われますが、そういう面もある。忘れてはいけないことですが、あまり出したくもない、出さない方がいいのかなと個人的には思います。」



再発防止のためには事件を風化させてはいけないと思いながらも、子どもたちに、つらい記憶を思い起こさせたくもない。葛藤を抱えていました。

自分にできることは何か。松浦さんは、事件後に始めたことがあります。



青色防犯パトロール、「青パト」です。自身の車を「青パト」として登録し、月に2・3回、地域を回っています。



■松浦館長

「安全をどれだけ守っていくかですから。防犯に力を入れて、市民センターとしては取り組んでいきたい。」

■松浦館長

「きょうは徳力団地の方をまわります。よろしくお願いします。」



地域住民を中心に、ボランティアによる夜間パトロールも月に2回のペースで行われています。



パトロールは日中もできるだけ行うようにしていて、大人の目を町に増やすことで、犯罪の抑止につなげたいと考えています。



■徳力団地自治会・安東吉松会長

「もう二度と、ああいう事件がないように一生懸命やらないといけないと思っています。何とかして防ぎたいね、安心して住める町に絶対したいと思います。」



二度と被害者を生まないために、立ち止まるわけにはいかない。地域の地道な取り組みが続いています。