¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¿¹·ÉÅÍ¤¬ÃæÆü¡¦Â¼¾¾¡¢ºå¿À¡¦º´Ìî¤È¼«¼ç¥È¥ì¡¡£²£¶Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦¿¹·ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬ÃæÆü¤ÎÂ¼¾¾³«¿ÍÆâÌî¼ê¡¢ºå¿À¡¦º´ÌîÂçÍÛÆâÌî¼ê¤ÈÅÔÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¾Éð»þÂå¤ËÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¤é¤òÅðÎÝ²¦¤ËÆ³¤¤¤¿°ÂÊ¡°ìµ®¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤ÈÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ïº£µ¨¡¢±¦Éª¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤ÇÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤Î·Ð²á¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¶¯²½¤äµ»½ÑÎý½¬¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿£±£²·î£²£¶Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¸ø²ñÆ²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡££²ÉôÀ©¤ÇÂè£±Éô¡Ê¸á¸å£²»þ¡Á£´»þÈ¾¡Ë¤Ï¿¹¸Ä¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Âè£²Éô¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¾®±à·òÂÀÅê¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡££Ó£ÓÀÊ¡¢£ÓÀÊ¸ÂÄê¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£