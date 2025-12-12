13日(土)の朝は全国的に厳しい冷え込みとなるでしょう。日中も気温の上がり方は鈍く、東京都心の最高気温は8℃と真冬並みの寒さとなりそうです。また、西から天気が下り坂に向かい、夜は雨エリアが広がるでしょう。関東の内陸部では平野部でも雪の降る所がありそうです。14日(日)は急発達する低気圧の影響で、九州から関東では午前中は横殴りの雨になるでしょう。東北は雨や雪が降りそうです。北海道では猛吹雪や大雪の恐れがあります。

13日(土) 朝は冷え込む 日中も厳しい寒さ

13日(土)は強い寒気の影響で、朝は厳しい冷え込みとなるでしょう。最低気温は東京都心で3℃と霜が降りるほど冷え込みそうです。大阪市2℃、広島市で1℃と今季一番の冷え込みとなるでしょう。



日中も気温の上がり方は鈍くなりそうです。最高気温は東京都心で8℃と、今季初めて10℃に届かない見込みです。日中も真冬並みの厳しい寒さとなりますので、体調管理にご注意ください。



また、西から低気圧や前線が近づき、九州では午後は次第に雨が降るでしょう。夜は九州北部や中国、四国、近畿、東海でも雨が降りだす見込みです。関東でも夜は所々で雨が降り、内陸部では平野部でも雪のまじる所があるでしょう。

14日(日)は九州から関東で横殴りの雨 関東でははじめ雪も

14日(日)は低気圧が日本海と本州の太平洋沿岸を発達しながら進むでしょう。九州から関東では午前中にかけて雨や風が強まりそうです。関東では明け方にかけては内陸部を中心に平野部でも雪の降る所があるでしょう。ただ、次第に雨に変わり、平野部で積雪となることはない見込みです。東北でもはじめ雪が降りますが、次第に雨に変わるでしょう。

14日(日)は北海道は猛吹雪や大雪に警戒

北海道では雪が降り、普段雪の多くない太平洋側やオホーツク海側で大雪となりそうです。最大瞬間風速35メートルと非常に強い風が吹いて、猛吹雪となる所もあるでしょう。暴風雪や大雪による交通障害に警戒が必要です。