2種のパワートレインを想定したシャシー

驚異的な性能のパワートレインを得た、バッテリーEV版の最新CLA。だが、電動化へ懐疑的な人も多い。それを見越して、メルセデス・ベンツはハイブリッド版を用意した。

その構成は、1.5Lガソリンエンジンと、8速ATに内蔵された電気モーター。四輪駆動で最高出力163psのCLA 200と183psの220の下に、前輪駆動の180も設定される。



メルセデス・ベンツCLA 220 4マティック・ハイブリッド（欧州仕様）

新世代CLAが基礎骨格とするMMAプラットフォームは、初めから2種類のパワートレインを想定し開発された。パッケージング上の妥協は、最小限に抑えられているという。成長した流麗なボディも基本的に共通で、サイズはBMW 3シリーズへ接近している。

フロントマスクは、滑らかなラインで結ばれたヘッドライトが特徴的。フロントグリルには、スリーポインテッドスターが散りばめられている。当然だが、ボンネットを開くと現れるのは、収納空間ではなくエンジンだ。

全面に渡る3面構成のスーパースクリーン

インテリアもEV版に準じる。ダッシュボードには、ほぼ全面に渡る3面構成のスーパースクリーン。実際に押せるハードスイッチは、殆ど残されていない。そのかわり、音声アシスタントの理解力は優秀。実際に使える機能だ。

助手席側にも14インチのタッチモニターが配され、多様なアプリを実行可能。それでも、さほど必要性を感じなかったことも本音ではある。単調な景色に飽きたら、メルセデス・ベンツが用意したゲームを楽しめるが、ドライバーから煙たがられるかも。



メルセデス・ベンツCLA 220 4マティック・ハイブリッド（欧州仕様）

内装の素材には、もう少し高級感があって良いだろう。シートは調整域が広く、座り心地は素晴らしい。空間は、同クラスとしては広い側にある。

洗練度が光るHV 高負荷時はやや力不足

1.5Lエンジンは、3気筒より滑らかに回る4気筒。その選択が正解だったことは、普段使いの洗練度に現れている。駆動用モーターは30psを発揮し、エンジンへのバトンタッチはとてもシームレス。聞こえるノイズも、僅かに高まる程度でしかない。

低速域でのアクセルレスポンスは、エンジンでもモーターでも概ね変わらない。滑らかに求めたパワーが発揮され、上昇も線形的。ペダルを戻しても、不自然な仕草はない。



メルセデス・ベンツCLA 220 4マティック・ハイブリッド（欧州仕様）

他方、163psのCLA 200は高負荷時にやや力不足。高速道路の合流や急な坂ではもたつきがちで、高めの回転域が必要になる。エンジンから張り詰めたノイズが耳へ届き、上質さを霞めてしまう。セレクターを傾け、手動で8速ATのギアを選べば改善できるが。

CLA 220は、上乗せされる20psを実感できる。それでも、ブランドらしい余裕までは感じにくい。技術者によると、エンジンはパワーアップの余地があるそうだ。

穏やかな普段使いを重視したシャシー

試乗車は四輪駆動で、雪が積もったアルプス山脈の峠道を難なくクリアしていた。特に後輪のトラクションが有効といえ、発進加速は充分鋭く、速度域の高いカーブでの操縦性や安定性も素晴らしい。

ただし、変速へやや消極的なATと、物足りないパワー感が相まって、連続するカーブを意欲的に走ろうという気にはなりにくい。ステアリングは適度に重く、正確に反応するが感触は薄め。シャシーの特性も、穏やかな普段使いを重視した設定にある。



メルセデス・ベンツCLA 220 4マティック・ハイブリッド（欧州仕様）

サスペンションは、巧妙に衝撃を吸収。カーブでのボディロールも、良く抑えられていた。凹凸が目立つアスファルトでも、ステアリングコラムやシートレールが震えることはナシ。高速道路での快適性は高く、走行音も控えめだ。

バランス良い小柄な上級サルーン

充電する手間がないという点が、新たな強みといえるハイブリッド版のCLA。しかし、EV版の航続距離は不足ないほど長く、急速充電は速く、あえてエンジン版を選ぶ必要性を感じにくいことも事実だろう。英国価格も、そこまで大きくは違わない。

燃費は平均で18.0km/L前後と、このクラスをリードするほどではない。EV版には革命的な飛躍を感じたが、ハイブリッド版は先代からの穏やかな進化系、と表現できる。



メルセデス・ベンツCLA 220 4マティック・ハイブリッド（欧州仕様）

とはいえ、しっかり新しい。乗り心地に優れ、走りは安定し、見た目もスタイリッシュ。小柄な上級サルーンとして、バランス良く仕上げられていることは間違いない。

◯：格上のサルーンへ肉薄する長距離の快適性 広々とした車内 滑らかで直感的に扱えるハイブリッド・パワートレイン

△：燃費はほどほど メリットが小さいスーパースクリーン 高負荷時にやや力不足