FXにハマる水谷隼、マイナス続く 現在の含み損に嘆き「今日も持ち越しました」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が12日、自身のXを更新し、現在のFX取引の状況を報告した。
【画像】気になる株の銘柄＆FX公開！損切り連続の水谷隼の取引スクショ
先日、Xにて「ついに禁断の通貨に手を出した もう終わり 手数料だけで28万」と説明。トルコリラ円で大量買いしたことを画像付きで伝えていたが今回は、「今日も持ち越しました」と報告。
投稿した画像を見ると、総未実現スワップは＋11万2000円だが、総評価損益は−42万円でトータル「−30万8000円」となっている。
そんな水谷は、米ドル円、ポンド円の取引も報告しており、「ここから円安に戻ったらごめんね」と売り注文すると「いつも通りリバってきた。買った瞬間トレンド変わって10連続くらい損切りしてる…」と嘆くなど、トレードの不調を伝えている。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
なお、10月4日〜11日までの収支画像を過去に投稿した際、合計実現損益は「＋948万2530円」だったが、その直後の取引では「−196万円」「−125万円」「−78万円」と合計399万円の含み損と明かしていた。
