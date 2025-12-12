¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡³ÝÉÛ²íÇ·»á¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ª½Ë¤¤²ñ¤ÇÇ®¾§
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤¬12Æü¡¢Âçºå¡¦Å·Ëþ¶¶¤Î¡ÖÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸µºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Î¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç5¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢³ÝÉÛ»á¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñÁ°¤ËÊÌ¼¼¤Ç³ÝÉÛ»á¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿3¿Í¡£ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎMOCA¡Ê37¡Ë¤ÏµÜºê¤Î±ä²¬³Ø±à¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸µµå»ù¤Ç¡¢Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡£À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë³ÝÉÛ»á¤¬°úÂà¤·¤¿°ø±ï¤â¤¢¤ë¡£ºå¿À¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È²Î¤¦Á°¤«¤é¶½Ê³µ¤Ì£¡£³ÝÉÛ»á¤«¤é¡ÖÃæÌî¡ÊÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£µÇ°¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¸ª¤òÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿Ì¤¨¤â¡£¡Ö¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Î15¼þÇ¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò¡¢³ÝÉÛ¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈVIP¤È¤·¤Æ¾·¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÏÁ´5¶Ê¤òÈäÏª¡£³ÝÉÛ»á¤¬Ä¾¡¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ä¡Ö»¨Áð¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È6°ÌÆþÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿³ÝÉÛ»á¤«¤é¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤À¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö»¨Áð¡×¤Ë¤Ï°ìÃÊ¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö³ÝÉÛ¤µ¤ó¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤òÏ¢¸Æ¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖGroovy¤ÇDancing¤ÊParty¡×¤Ç¤ÏÉñÂæ¤Ë³ÝÉÛ»á¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Rover¡Ê37¡Ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤±¤É¡¢²¹¤«¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈHiDEX¡Ê37¡Ë¤âËþÂ¤²¡£¤ª½Ë¤¤²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ë³ÝÉÛ»á¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë¤È¡Ö°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈMOCA¤¬¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï2Ç¯Á°¤Î23Ç¯11·î¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Á¹Ã»Ò±à¡¡LIVE¡¡2023¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ»á¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ä¹Åç»þÂå¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤é¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌîµå¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡£