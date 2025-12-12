2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマも12月14日の放送で最終回を迎えます。そこでクランクアップ後の感想を、天才絵師・喜多川歌麿を演じた俳優・染谷将太さんに伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…

「いかねぇで」は自分の気持ちそのもの

妻・きよとの別れは、やはり一番衝撃を受けた場面だったのかもしれません。

藤間爽子さん演じるきよの登場回は少なかったからこそ、１つ１つの場面が濃かったですし、明確に感情が表れやすい作りになっていました。実際、二人は本当に幸せそうで、楽しそうでしたよね。

それが病を経て、だんだん苦しんでいく。そこだけをかいつまんでも、ちょっとした短編ドラマになるような、そんな流れだったので…。

加えて二人のやりとりは、わりと順を追って収録できたので、シンプルに目の前で起きることに反応していくだけで成立していった、という印象があります。

それだけにより辛かったというか、台本を読んだだけで涙がこぼれました。

役柄的に、藤間さんにはほとんどセリフがありませんでした。だからこそ本当に感情豊かに、動きと表情で表現されていて。

強く心が動かされましたし、おきよさんにすがって「いかねぇで」と歌麿が懇願するセリフは、まさに自分の気持ちそのものでした。

ショックが大きかったきよの死の場面

蔦重たちがおきよさんの遺体を部屋から運び出すシーン。

この場面は、歌麿と蔦重の感情がどうぶつかるかというのを、事前に横浜流星さんとかなり話し合いました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

おきよさんが運び出されたあと、畳にはその身体に沿う形で染みが残っているんですよね。

実はあの染み、収録に入った時点では気づいておらず、リハーサルを進めていく中で布団を動かした際、初めて目に入りました。

それだけにショックも大きくて…。

歌麿は泣き崩れて畳にすがりつきますが、あの場面は半ばアドリブのような形になっています。

ドラマ内での表現も相まって、スタジオは静まりかえっていました。

印象的なシーン

もう一つ印象的だったのは、やはり写楽が完成したシーンでしょうか。

歌麿として『べらぼう』において多くの絵を手掛けてきた中でも、写楽の絵がほぼ最後になったこともあり、やはり感慨深かったですね。しっかり歴史が動いた感じがした、とでもいいますか。

ドラマの展開としては“東洲斎”の名を冠するなどして、史実へとつながっていくわけですけれども、そこに至るまでのオリジナリティあふれた表現も、また『べらぼう』らしいなと感じていました。

もしかして蔦重たちが仕込んだ“たわけ”に、実は現代を生きる我々はまだだまされてるんじゃないか？

そう思わされてしまうような。そんな面白い楽しみ方ができる、すごい展開でしたよね。

蔦重の妻・ていと歌麿の関係性

二十六回でおていさんが、絵や本のつながりを示した「品の系図」を作る場面がありました。

自分の中では、あの時点でおていさんへの信頼感は生まれていました。実際、かなり早い段階で、歌麿はおていさんのことを認めていたように思います。

でも蔦重への気持ちがあった分、表に出せないというか、それこそ心に蓋をしていた。

それから終盤になって、おていさんが蔦重のところに戻るように説得してくれたことで、蔦重への思いや関係がある種、歌麿の中で出来上がったというか、「完結」したような気がしています。

蔦重と歌麿は新しい関係性を築き、一緒にものを作っていくのが、お互いにとっていいのかもしれない、という。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

やや抽象的になってしまいますが、結局「蔦重への思いは変わらない」というのを、歌麿は自分の中で認めることができたんじゃないですかね？ 変わらないその気持ちを「許す」というか「認める」。それができた、という感覚を強く覚えました。

認められてからは割り切れたというか、「この人と一緒に仕事をしていこう」「家族として過ごせていけたらそれで十分」という気持ちに至ることができたんじゃないでしょうか。

そして、その関係になるようにアシストをしてもらえたからこそ、おていさんに対して、歌麿はより素直になっていった。そう思います。