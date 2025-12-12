2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯を描いたドラマも12月14日の放送で最終回を迎えます。そこでクランクアップ後の感想を、天才絵師・喜多川歌麿を演じた俳優・染谷将太さんに伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

歌麿にとっての蔦重とは

そもそも蔦重がいなければ、歌麿は“天才浮世絵師”になっていませんし、生きていく場所を見つけるうえでも蔦重は必要な存在でした。

彼がいなければ、そもそも歌麿は、生き抜く力を身に付けられなかったんじゃないでしょうか？

歌麿の成長はほとんどが蔦重あってのものでしたし、蔦重が引っ張り上げてくれた力は、演じる横浜流星さんからも同じように“エネルギー”としてもらっていた気がします。

芝居も流星さんとのやりとりが中心となりましたが、実際に現場で彼と並んでいると、自然と感情を引き出されるといいますか……。ある種、かき乱されてしまう。

演じていくと、やはり台本からイメージしたものと、違う感情が引き出されてくる場面というのはたくさんあって。

蔦重と目を合わせると、その時々でさまざまな感情が出たり隠れたり。その感情を大事にしながら、カメラの前で芝居をしていました。

蔦重は変わらないんだろうな

四十六回の冒頭で、蔦重の奥さんであるていさんとのやりとりを踏まえて、「世の中、好かれたくて役に立ちたくて、てめぇを投げ出すやつがいんだよ。そういう尽くし方をしちまうやつがいんだよ」と蔦重を怒鳴りました。

あの場面では、ドラマとしての歌麿の気持ちに加えて「もうあんた、本当にそういうとこがダメ！」という自分の気持ちもシンプルに乗せて怒鳴りつけていました（笑）。それこそ「ここで俺が言うしかない」っていう。

でもそう言いながらも、歌麿の中では「結局この人は変わらないんだろうな」という、あきらめのような気持ちもあったんじゃないかな。

蔦重の魅力は、他人の気持ちを分かっているんだか、分かっていないんだか、どこまで狙っているんだか、狙っていないのか、といったところにもありますし。

やっぱり下町の人っぽいんですかね？ それとも“天然”と言うべきか…（笑）。

「鈍感すぎる」から魅力的

「蔦重とこの先仕事をしない」ということを決断した際も、その理由として「恋をしていたからさ」と歌麿がほのめかしましたが…。蔦重は全く気づきませんでした。

繊細な歌麿からすれば、複雑な気持ちになっただろうし、なにより辛かったでしょうけど、個人的にはそれに気づいちゃったら「蔦重らしくないかな」と思っていました。

「鈍感すぎる」から魅力的というか、それでこそ蔦重なんだろうなって。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

それでいて器用なところもあるし、常に人情が伴っているから、最後にはみながついていく。

人情味がある人って、愛されるし、愛する力もありますよね？ だからこそ“江戸のメディア王”となって世の中を動かし、たくさんの人に影響を与えられたんじゃないかな。

それに加えて、自分が惹かれたのは、僕自身が深川という下町生まれ、というところもあったのかもしれません。

横浜流星さんについて

蔦重という存在をじっと見つめて、しっかりと受け止める。

歌麿を演じるうえでは、それが大事な過程でしたし、その分、流星さんとは「このシーンはどうしようか」と話し合う機会も多かった。

たくさん助けてもらいましたし、そのやりとりを含めて、有意義で楽しい時間だったように感じています。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

でも流星さんは、最初から最後まで“蔦重”として生きていたから大変だっただろうな。

それこそ蔦重はドラマ中ずっとしゃべり続けるようなパワフルな存在。そこにエネルギーを使いながら、キャストの皆さんを引っ張っていかなければならなかったわけですし。

ただ、流星さんは蔦重と同じように、みんなから愛されていました。そして流星さんも、まるで蔦重のようにみんなのことを愛していた。

それがはっきり伝わってくるような現場でした。