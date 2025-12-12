À÷Ã«¾ÂÀ¡Ö¤Ê¤¼¤«Å·ºÍ¤ÎÌò¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤âÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦²ÎËû¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¤·ºÍÇ½³«²ÖÁ°¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¤ÎÎ¢Â¦
2025Ç¯ÅÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÒÄÕ½Å¡Ó¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤â12·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Î´¶ÁÛ¤ò¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦À÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô µÈ²¬¹¨¡Ë
¡ãÆü¤ÎËÜ°ì¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²óÍ½¹ð¡£É¬»à¤Ê·ÁÁê¤Î¼£ºÑ¡£²¿¤«¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿ÄÕ½Å¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Æ¤¤¡£ÕûÍÙ¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ç¤ÏµÁ·»¡¦¼¡ÏºÊ¼±Ò¤¬ÄÕ½Å¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ä
* * * * * * *
Å·ºÍ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ê¤¼¤«¡ÈÅ·ºÍ¡É¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï³Î¤«¤ËÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤âÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦²ÎËû¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡ÈÅ·ºÍ¡É¤Ã¤ÆÀèÅ·Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿²¿¤«¤ËÄ¹¤±¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â²ÎËûÌò¤Ï¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¤ÆÀ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò°ä¤¹ÂçÀèÀ¸¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áÄø¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÀèÀ¸¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö³¨¤òÉÁ¤¯Ìò¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÌò¤ò¡¢¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤ÏÌ¡²è²È¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù¤â¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÉ®¤Ï¤½¤ì¤ÈÁ´¤¯À¤³¦¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ²è¤ÎÉ®¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤´¤Þ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤óÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ºÇ½é¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÇË«¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¤Û¤¦¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë ¡£
Ìòºî¤ê¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á
²ÎËûÌò¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤¬¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÎËû¤ÏÅÏîµÅÍæÆ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅâ´ÝÌò¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÎËû¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÁÛÁü¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£³¨¤âÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÈà¤Î¡È¿Í¤È¤Ê¤ê¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë²ÎËû¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ²è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤½¤³¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³¨¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¼ä¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÁÛÁü¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶²¤é¤¯²ÎËû¤ÏÂ¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹²¼²Â»ÒÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤Ç¤Î²ÎËû¤â¡¢Á¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÂæËÜ¤È¤¹¤ê¹ç¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÅÀ¤ÈÅÀ¡É¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·×»»¥É¥ê¥ë¤ò²ò¤¯¤è¤¦¤Ë³¨¤ÎÎý½¬¤ò
²ÎËû¤ä¼Ì³Ú¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ¤ä´é¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÈÆüËÜ²è¤é¤·¤µ¡É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥º¥ì¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¤¸¡ÈÀþ¡É¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
ÆüËÜ²è¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â´é¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð±Æ¤â¤Ê¤¤¡£¿ô¾¯¤Ê¤¤Àþ¤À¤±¤ÇÉ½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¡¢ÀºåÌ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂæËÜ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢±é½Ð¤ä³¨¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³¨¤¬¡¢·×»»¥É¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤ò²¿½½Ëç¤â²È¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤È¼Çµï¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¨»ÕÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Á´°÷¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÎËûÌò¤Î¼«Ê¬¤ÏÆÃ¤ËÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê³¨»Õ¤Ç¤¢¤êº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤Ö¤ó¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÀÕÇ¤´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð²ÎËû¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¤ò¿á¤¯Ì¼¡×¤Î³¨¡£¤¢¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿³¨¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³¨¤â¤ª¼Çµï¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ëÉ½¸½ÊýË¡¤À¤·¡¢¤É¤³¤«¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼Åª¤Ê¤â¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤³¤½¡ÖÄÕ½Å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤â¡¢´ÆÆÄ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£