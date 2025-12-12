yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」が、2026年1月11日からテレビ東京にて放送開始するホラーアニメ『闇芝居 十六期』のエンディングテーマに決定した。

アニメ『闇芝居』は、“身の回りの怪奇な都市伝説”をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる新感覚ホラーショートアニメシリーズ。

エンディングテーマについてyosugalaの汐見まといは、「普段のyosugalaよりちょっぴりダークでアグレッシブな楽曲となっています。私たちの音楽で｢闇芝居｣のミステリアスな世界観に彩りを添えられたら嬉しいです！」とコメントしている。

・汐見まとい（yosugala） コメント

｢闇芝居｣は自分が中高生の頃から知っているアニメ作品なので、今回こうしてエンディングテーマを担当させて頂けること、とても光栄に思います。今回提供させていただいた楽曲｢マスカレイドナイト｣は普段のyosugalaよりちょっぴりダークでアグレッシブな楽曲となっています。私たちの音楽で｢闇芝居｣のミステリアスな世界観に彩りを添えられたら嬉しいです！是非ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）