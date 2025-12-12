ちいかわたちの雪像が「2026 さっぽろ雪まつり」に登場へ！ 『ちいかわぽけっと』の“ピクニック衣装”で
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」を題材にした雪像が、2026年2月4日（水）〜2月11日（水）の8日間、北海道・札幌市で開催される「2026さっぽろ雪まつり」に登場することが決定した。
【写真】雪像と見比べたい！ ピクニック衣装のちいかわぬいぐるみ
■来場者限定のノベルティを用意
「さっぽろ雪まつり」は、札幌市の大通公園、つどーむ会場、すすきの会場の3ヵ所で開催される雪と氷の祭典。イベント期間中は、大小の雪像や氷像、北海道の食、ステージイベントなどが楽しめる、冬の一大イベントだ。
そんな本イベントに今回、「ちいかわぽけっと」のピクニック衣装を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎの雪像が展示される。
会場には特設ブースが設置され、来場者限定のノベルティプレゼントが配布されるほか、アプリ内でも「2026さっぽろ雪まつり」と連動した施策を行われるという。
なお、ちいかわたちの雪像の設置場所は“さっぽろ雪まつり大通会場6丁目”を予定。
