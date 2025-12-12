「滅びればいいのにこんな国」賞与の“手取り減少”で爆発した不満と反発──ボーナスが高い人から「税金をもっと取れ」？

2025年冬のボーナスをめぐり、「額面は増えているのに税金や社会保険料が増えたせいで手取りが全く増えない」──そんな悲鳴が相次いでいる。これに対しSNSでは「高所得者からもっと税金を取れ」「ボーナスがあるだけ良い」「贅沢を言うな」という声も上がり、対立構造まで生まれている。

大きな注目を集めたのは、とあるユーザーの投稿だ。

「今年夏のボーナスがね227万円だったの。で今回出た冬のボーナスが256万円。額面で。やったーと思って手取り見たら全く増えてない！！！ なぜなら所得税が倍増してたから！！！！！ 滅びればいいのにこんな国」

額面では30万円近く増えているにもかかわらず、手取りではまったく増えていないという。

しかもこの投稿には、「わかる」「自分も同じ」という声が殺到。同様の不満は他からも上がっており、冬のボーナスは喜びのムードよりも、むしろ怒りや虚無感が共有される場となっている。

実際、2025年の冬ボーナスには、例年以上に“手取りが減って見える”構造があった。昨年は定額減税が実施されていたため手取りが増えており、その反動で今年は税率が非常に高く感じられてしまうのだ。

SNS上ではほかにも、ボーナスの総支給が昨年より5万円多かったが、手取りは昨年より3万円減っていたという声も見られる。

加えて、社会保険料の負担増も続いており、とくに高所得層ほど影響が大きい。額面が数十万円増えても、税と社会保険料でごっそり削られた結果、「稼いでいるはずが手元には入ってこない」という印象につながっている。

そして、こうした不満が高まる中、「再分配」を巡る議論も一気に過熱した。ボーナスの手取り減少を嘆く声が広がる中、こんな投稿も大きな注目を集めた。

「『ボーナスで200万円も貰うような人からは50%くらい税金取れば良いのです』とかいう意見見てゾッとした。200万円の働きをしたのに受け取れるのは100万円ってそれだけでも怖いのに、赤の他人が『稼げたんなら、その成果を半分寄越せ。』って平然と言ってのけるって怖い。怖すぎる」

努力した分だけ損をしているように感じてしまう。自分の成果が半分持っていかれるような恐怖もある。こうした“やりきれなさ”が、今回の議論をここまで熱くしているのだろう。

日本だけが本当に税率が異常に高いのか？

しかし一方で、ボーナスをもらえない人も多い。SNS上では「もらえるだけありがたい」「贅沢を言うな」といった批判の声も少なくない。一方で、「稼いでいる人ほど税負担が重く、支援は受けにくいのが矛盾している」「働く人が損をして、稼ぎのない人が得をする構造に疲れた」といった不満も上がり、完全に対立構造が生まれてしまっている。

では、こうした状況は“日本だけ”に起きているのだろうか。この点について、目白大学経営学部准教授の髙辻成彦氏は次のように指摘する。

「租税負担率と社会保障負担率を合わせた国民負担率を国際比較すると、日本は突出して高いわけではありません。OECD加盟国のうちデータがそろう36カ国では日本は24番目で、およそ50％を切っています。フランス、ドイツ、イタリアの方がもっと高いです。しかし、ボーナス支給額が増加していても、手元に残るお金の目減り感があり、実感がないのが実情ではないでしょうか」

つまり、日本の負担構造は欧州主要国より軽い部類に入る。それでも“不公平感”が強く生まれてしまうのは、手取りが増えた実感が極端に得られない社会環境にある。

髙辻氏は、その背景に“物価上昇”を挙げる。

「2020年のコロナ禍以降、物価上昇圧力が強まりました。コンテナ不足などによる海上運賃上昇が物やサービスへ波及したのです。ウクライナ戦争勃発後は保護貿易主義が台頭し、半導体など戦略物資の囲い込みも進みました。円安も物価上昇を招いています。こうした上昇圧力は収まらず、対策が求められていますが、原因の多くが海外発であるため、日本政府の対策で収束するかは不透明であるところが、問題の根深いところです」

上がり続ける税や社会保険料によって、確かに手取りは減った。だがそれに加えて、生活コストが上がり続けているからこそ、より一層、減少を強く感じてしまうのだろう。

つまり今回の“冬ボーナス炎上”は、税金や社会保険料だけの問題ではない。物価高や実質賃金の低下、そしてSNSでの再分配論の過熱──いくつもの不満が重なった結果、2025年の空気として一気に噴き出したものだ。

高所得者に負担が偏っているのは事実である。努力しても報われないと感じれば、誰だって不満を言いたくなるのは当然だろう。だからこそ、感情だけが先走るのではなく、「なぜ手取りが増えないのか」「どこに構造的な課題があるのか」を落ち着いて見つめることが必要なのだろう。

