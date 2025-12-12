J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥ºÁí¹ç»Ê²ñà¸µµð¿Í¥Á¥¢á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¡ªà°µ´¬¤Î¹õ¥É¥ì¥¹á¤òÅ»¤¤ÅÐ¾ì¡ÖÎï¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Ê¹Ô¡×
²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¡Ö2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¤È¤È¤â¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÃæÀî³¨ÈþÎ¤¤ÏX¤Ç¡Ö¼è¤êµÞ¤®¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¿´¤ÎÄì¤«¤é¸å²ù¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¤âÎ¢¤ÇÆóÅÙ¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¥Ö¥¨¥ÎÍÍ¤È¤ª¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥¨¥ÎÍÍ¤È¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¸À¤¤Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ãÊ¡¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¢¥¦¥©¡¼¥ºMC¤ÎÃæÀî³¨ÈþÎ¤¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃæÀî¤µ¤óŽ¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎï¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ê²ñ¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Ê¹Ô¡×¡ÖÀ¨¤¤¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î°Â¿´´¶¡×¤È¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ ¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2013Ç¯¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¡¼¥à¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Á¡¢15Ç¯¤ËÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥à¡×(NHK BS¡¢17¡Á21Ç¯)¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha!4 NEWS LIVE¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢17¡Á21Ç¯)¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£