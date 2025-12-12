É÷¤Ë¤âÉé¤±¤º16°Ì¢ª7°Ì¡¡18ºÐ¡¦Ä»µï¤µ¤¯¤é¤¬¡Öµ¤¹ç¤Èº¬À¡×¤Ç¡È½éÇ¤µë¡É72Ëü±ß¥²¥Ã¥È
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¤È¤¤ª¤êÉ÷Â®10m/s°Ê¾å¤ÎÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤É¡¢Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¡£2024Ç¯¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥¢¥Þ¡×ÇÆ¼Ô¤ÎÄ»µï¤µ¤¯¤é¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ»µï¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿
¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¡¢Ä»µï¤ÏÁª¼ê¸þ¤±¤Î¹ðÃÎ¥Ü¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¾Þ¶âÇÛÊ¬É½¤ò¡Ë¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¡£7°Ì¤¯¤é¤¤¤Ç70Ëü±ß¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ50Ëü¤Ï²Ô¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¡¢µ¤¹ç¤Èº¬À¤Ç¡×2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç16°Ì¥¿¥¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î½ç°Ì¤À¤È¡È½éÇ¤µë¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾Þ¶â¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£1ÂÇ¤Ç¤â¿¤Ð¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾Þ¶â¤ò²Ô¤°¡£¥×¥í°Õ¼±¤ò¹â¤¯¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢Á°È¾4¤Ä¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯2¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö70¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö½éÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½ç°Ì¤â¥´¥ë¥Õ¤Î¾õÂÖ¤âÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢7°Ì¥¿¥¤¤Î¾Þ¶â72Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½Õº¢¤«¤é¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤ÎÃË»Ò¥×¥í¡¢À±Ìî±ÑÀµ¤Ë»Õ»ö¡£»Õ¾¢¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Íèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤ÇÇÔÂà¡£ÍèÇ¯¤Î¼çÀï¾ì¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤É¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£¥ª¥Õ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤È¤Ï´ðÁÃÎý½¬¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢Àï¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿äÁ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÂÎÎÏ¤âµ»½Ñ¤â´ðÁÃ¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡Ä»µï¤µ¤¯¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û
Ä»µï¤µ¤¯¤é¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ»µï¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿
¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¡¢Ä»µï¤ÏÁª¼ê¸þ¤±¤Î¹ðÃÎ¥Ü¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê¾Þ¶âÇÛÊ¬É½¤ò¡Ë¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¡£7°Ì¤¯¤é¤¤¤Ç70Ëü±ß¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ50Ëü¤Ï²Ô¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¤Ç¡¢µ¤¹ç¤Èº¬À¤Ç¡×2ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç16°Ì¥¿¥¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î½ç°Ì¤À¤È¡È½éÇ¤µë¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾Þ¶â¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£1ÂÇ¤Ç¤â¿¤Ð¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾Þ¶â¤ò²Ô¤°¡£¥×¥í°Õ¼±¤ò¹â¤¯¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢Á°È¾4¤Ä¿¤Ð¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¯2¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö70¡×¤Ç°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö½éÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½ç°Ì¤â¥´¥ë¥Õ¤Î¾õÂÖ¤âÆü¤ËÆü¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢7°Ì¥¿¥¤¤Î¾Þ¶â72Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½Õº¢¤«¤é¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤ÎÃË»Ò¥×¥í¡¢À±Ìî±ÑÀµ¤Ë»Õ»ö¡£»Õ¾¢¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Íèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤ÇÇÔÂà¡£ÍèÇ¯¤Î¼çÀï¾ì¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤É¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡£¥ª¥Õ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤È¤Ï´ðÁÃÎý½¬¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢Àï¤¨¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿äÁ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÂÎÎÏ¤âµ»½Ñ¤â´ðÁÃ¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¿·¿ÍÀï¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª¡¡Ä»µï¤µ¤¯¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û
Ä»µï¤µ¤¯¤é¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡¡98´üÀ¸22¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷
98´üÀ¸¤¬QT¤ÇÌÀ°Å¡¡18ºÐ¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤é¤¬ÄÌ²á¡ÖÆâ¿´¡¢ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×