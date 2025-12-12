18ºÐ¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤¬µÕÅ¾¤Ç98´üÀ¸NO.1¤Ë¡¡¥¿¥¤¥ä¥È¥ì¤È¡È¥Ê¥·¥ç¥Á¡É¤È¡È¥Í¥¯¥Ò¥í¡É¤¬»Ù¤¨¤¿¥×¥í½éÍ¥¾¡
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿18ºÐ¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤¬¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¡£98´üÀ¸NO.1¤ÎºÂ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â270Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜ°¦ºÚ¤µ¤ó¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤Þ¤·¤¿
ºÇ½ªÆü¤Ïµ¤²¹9.6ÅÙ¡¢É÷Â®7.6m/s¤È´¨¤µ¤ËÉ÷¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ë¤È½éÆü¤Ï¡Ö70.9000¡×¡¢2ÆüÌÜ¡Ö71.6500¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö74.9500¡×¡£¤È¤¤ª¤êÉ÷Â®10m/s¤òÄ¶¤¨¤ëÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¤Ê¤É¡¢¥¹¥³¥¢¥á¡¼¥¯¤Ë¶ì¤·¤àÁª¼ê¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÂÑ¤¨¤ë°ìÆü¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼ó°Ì¤Î°ËÆ£°¦²Ú¤¬½øÈ×¤Ë2¤Ä¤Î¥Ü¥®¡¼¤ÇÍî¤È¤¹Ãæ¡¢6ÈÖ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¤ò½Å¤Í¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤à¡£8ÈÖ¤Ç°ËÆ£¤¬¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢9ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢°ËÆ£¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ç3ÂÇº¹¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£¸åÈ¾12ÈÖ¤ÇÆ£ËÜ¤¬3¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¡¢°ËÆ£¤¬11ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇºÆ¤ÓÊÂ¤ó¤À¡£¡ÖÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò³Í¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦È¾ÌÌ¡¢¥Ü¥®¡¼¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È³ëÆ£¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹¶¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò´Ó¤¡¢15ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£Ã¥¼è¡£°ËÆ£¤Ï½ªÈ×¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯³¤³°¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢É÷¤È¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬À¸¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£É÷¤¬¶¯¤¤»þ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£Îã¤¨¤Ðº¸¤«¤éÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ô¥ó¤è¤ê¤âº¸Â¦¤Ë²¾ÁÛ¤Î¥Ô¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹½¤¨¤Æ¿¶¤êÈ´¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤À¡£¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ¥³¡¼¥¹¤Î¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢º£Ç¯¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹25ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¡¢Æ±¥³¡¼¥¹¤¬ÉñÂæ¤ÎÂè3Àï¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Îº¸¤ËÃÓ¤¬¹¤¬¤ë17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¡¢3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2°Ì¤Î°ËÆ£¤Ë2ÂÇº¹¤Ç17ÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¤¸Å²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¤È¤¤Ï¥Ô¥ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï°ìÀÚ¥Ô¥ó¤ò¸«¤º¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅã¤¬¥Ô¥ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±ü¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥Ñ¡¼¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡Ö¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï3°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤â21°Ì¤ÇÁ°È¾Àï¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢2ÂÇÂ¤ê¤º¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡ÖÍî¤Á¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡£¥ª¥Õ¤ÏÉ¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¥³¡¼¥Á¤ÈÆó¿Í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£12·î¤«¤é4·î¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤º¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥ä¤ò°ú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢²¡¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¥¿¥¤¥ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï20¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¡£¡Ö1Æü3»þ´ÖÈ¾¤ä¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£µã¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆùÂÎ¶¯²½¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄê´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤È·Ç¤²¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï240¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÄê´¶¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¾ï¤Ë10¥»¥ó¥Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£10¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤âÆþ¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç3¥«·î¡£¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤é¥¿¥¤¥ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¤È¸þ¤¹ç¤¦¥ª¥Õ¤¬¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
