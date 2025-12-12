『鬼滅の刃』応援上映28日に開催決定 全国10ヶ所で鎹鴉の副音声「応援ガイド」実施
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の応援上映が、12月28日に全国10ヶ所の劇場にて実施されることが決定した。声出しや応援グッズを持ち込んでの応援が可能な上映となる。
さらに、応援上映を楽しんでもらうべく『鬼殺隊応援上映の心得』を公開。鎹鴉の副音声による「応援ガイド」も実施が決定し、鎹鴉と一緒に様々なシーンで、鬼殺隊の応援を楽しめる。
音声ガイドは、応援上映の回でのみ楽しむことができ、通常の上映回ではできない。スマートフォンアプリ「HELLO! MOVIE」をダウンロードし、アプリを起動し、【音声ガイド】より【鎹鴉の応援ガイド版】劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来〉を選択して副音声をダウンロード。上映前にアプリを起動し、イヤホンで副音声を聴く。
【実施日時】
12月28日(日)17:00〜 全国一斉上映
【販売開始】
12月25日(木)0:00〜（ = 12月24日(水)24:00〜） 各劇場HPで販売開始
【実施劇場】
＜北海道＞TOHOシネマズすすきの
＜宮 城＞TOHOシネマズ仙台
＜東 京＞TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ池袋
＜神奈川＞T・ジョイ横浜
＜愛 知＞ミッドランドスクエアシネマ
＜大 阪＞TOHOシネマズなんば
＜広 島＞広島バルト１１
＜福 岡＞Ｔ・ジョイ博多
※詳細は各劇場のホームページをご確認ください。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作。
『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
