鈴木奈々「家でゆっくりしてました」 ソファでくつろぐランジェリー姿に衝撃「えっ!?お部屋の中では、こんな格好しているの…」「めっちゃセクシー」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。ソファでくつろぐランジェリー×カーディガン姿を公開した。
【写真】「めっちゃセクシー美しい」美谷間のぞかせるランジェリー姿でくつろぐ鈴木奈々
鈴木は「今日はお休みだったのでずっと家てゆっくりしてました 食べて昼寝してまた食べてめっちゃ幸せな時間でした ダラダラ過ごす時間好きです もう少ししたらキムチチーズリゾット作って食べよー！まだまだダラダラ過ごしまーす」と、ゆったりとした休日を伝え、ランジェリーショットを披露している。
ソファに座り、美谷間のぞかせるピンクのランジェリー、水色のカーディガンを羽織った柔らかい雰囲気漂う装いで、うつむきながら笑みを見せた姿をアップした。
プライベート感漂う妖艶な姿に、コメント欄には「えっ!?お部屋の中では、こんな格好しているの…」「めっちゃセクシー美しい」「奈々メロイ」「いつも魅力的で可愛いくて色っぽい」「鈴木さん、もう服着て貰って大丈夫ですよ」などと、驚く声が集まっている。
【写真】「めっちゃセクシー美しい」美谷間のぞかせるランジェリー姿でくつろぐ鈴木奈々
鈴木は「今日はお休みだったのでずっと家てゆっくりしてました 食べて昼寝してまた食べてめっちゃ幸せな時間でした ダラダラ過ごす時間好きです もう少ししたらキムチチーズリゾット作って食べよー！まだまだダラダラ過ごしまーす」と、ゆったりとした休日を伝え、ランジェリーショットを披露している。
プライベート感漂う妖艶な姿に、コメント欄には「えっ!?お部屋の中では、こんな格好しているの…」「めっちゃセクシー美しい」「奈々メロイ」「いつも魅力的で可愛いくて色っぽい」「鈴木さん、もう服着て貰って大丈夫ですよ」などと、驚く声が集まっている。