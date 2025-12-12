ミッツ・マングローブ、中森明菜との記念ショット添えラジオ共演を報告「お聴きたモーレ！」
タレントのミッツ・マングローブ（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の中森明菜（60）との記念ショットを公開した。
【写真】「この組合せ最強!」「最高でーす」中森明菜＆ミッツ・マングローブ＆垣花正アナの3ショット
ミッツは「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD 今週金曜日20時〜24時まで」と中森がパーソナリティーを務めるラジオ番組を告知。2023年、24年に放送され大反響を呼んだ特番『中森明菜オールタイムリクエスト』に続き、今回もミッツと垣花正（53）アナウンサーがパートナーを務める。
中森を中央にミッツと垣花アナが両脇を固めた記念ショットを投稿し、「今年も凄まじい数のリクエストと明菜さんの止まらないお喋りと、私と垣花さんの迷走する熱量を4時間」「お聴きたモーレ！」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「4時間では足らない!!」「この組合せ最強!」「最高でーす」「今年も楽しみにしています」などの声が多数寄せられている。
【写真】「この組合せ最強!」「最高でーす」中森明菜＆ミッツ・マングローブ＆垣花正アナの3ショット
ミッツは「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD 今週金曜日20時〜24時まで」と中森がパーソナリティーを務めるラジオ番組を告知。2023年、24年に放送され大反響を呼んだ特番『中森明菜オールタイムリクエスト』に続き、今回もミッツと垣花正（53）アナウンサーがパートナーを務める。
中森を中央にミッツと垣花アナが両脇を固めた記念ショットを投稿し、「今年も凄まじい数のリクエストと明菜さんの止まらないお喋りと、私と垣花さんの迷走する熱量を4時間」「お聴きたモーレ！」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「4時間では足らない!!」「この組合せ最強!」「最高でーす」「今年も楽しみにしています」などの声が多数寄せられている。