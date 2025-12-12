１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６９６円２０銭（１・６３％）高の４万３４７７円６７銭だった。

２日ぶりに値上がりし、最高値を更新した。３３３銘柄のうち約９割にあたる２９３銘柄が上昇した。

前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げが景気を下支えするとの期待から株高となった流れを引き継ぎ、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が入った。特に電機や化学、銀行株などの値上がりが寄与した。

上昇率は、非鉄金属大手の住友金属鉱山（９・１３％）がトップだった。ＴＢＳホールディングス（７・３３％）、ミスミグループ本社（７・２３％）と続いた。

下落率は、カプコン（４・２４％）が最大で、東京エレクトロン（３・３７％）、荏原製作所（２・３８％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日終値比６８７円７３銭（１・３７％）高の５万８３６円５５銭だった。３日ぶりに値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６６・５９ポイント（１・９８％）高い３４２３・８３となり、今月４日につけた終値の最高値を更新した。