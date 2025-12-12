普段の好感度の高さから毒を吐く機会がないというやす子が、「小さな声なら言える女子会」で意外な恋愛願望を告白した。

【映像】やす子が好きな男性芸能人

12月11日、見取り図の冠番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）で年末特別編「小さな声なら言える女子会」が放送された。コンプライアンスが厳しく本音を言いにくい現代で、「大きな声では許されないけど、小さな声なら許してほしい」をコンセプトに、女性ゲストが秘密のトークを繰り広げる人気企画。この回には、見取り図（盛山晋太郎、リリー）、松村沙友理、福留光帆、重盛さと美、今泉佑唯、加納（Aマッソ）、吉住、やす子が出演した。

真面目に生きてきた反動から、悪い男性への憧れを持つ女性の気持ちがわかるというやす子は、「恋愛したことないんですけど、真面目に生きすぎて付き合うなら、あのタトゥー入れてるラッパーと付き合いたいんです」と小声で願望を表明、意外なタイプにスタジオは驚きに包まれた。やす子は元々ラップが好きだと明かし、特に好きなタイプとしてラッパーの漢 a.k.a. GAMIの名前を挙げた。

重たいネックレスをつけた「危ない人」が好きだと語るやす子に、いざという時の心配が向けられると、「いざとなったら私、銃撃てるんで大丈夫」と元自衛隊員らしい発言でスタジオを沸かせた。さらに、以前番組の占いで「将来結婚する人はブラジル人ラッパー」と言われたことを明かし、「サンバぐらいなら踊ります」と、その出会いに前向きな姿勢を見せた。