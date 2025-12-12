大手芸能事務所レプロエンタテインメントは12日、ワインをテーマにした初の男性ボーカルグループオーディションを、つばさレコーズとともに開催すると発表した。同日から26年1月18日午後11時59分までの期間で募集する。

今回のオーディションは、芸能マネージメント事業から映像制作事業、PR事業と幅を広げるレプロにとって、初の試みとなる男性ボーカリストを対象にしたオーディションとなる。TikTok（ティックトック）を中心に巧みなSNS戦略でアーティストや若手グループをブレイクさせてきた、つばさレコーズがタッグを組み、両社にとって新領域となる「ワインとともにお届けする大人な歌謡グループ」を結成する。

「人生の第二章を切り拓け！」がキャッチコピーで、募集対象は25歳以上。「音楽×ワイン」がテーマとなるが、歌、ダンス、ワインにおける経験はいずれも不問で、歌うこととワインが好きなメンバーを募集する。これまでの人生で培ってきた全てのことを武器に、これからの人生で新たに挑戦する領域への知識も深めてもらうため、メンバーはワインエキスパート（一般社団法人日本ソムリエ協会認定資格）資格の取得を目指す。大人の嗜みの1つであるワインと共に、懐かしの昭和歌謡曲を中心に大人な歌謡グループとして音楽活動を行っていく。

懐かしの楽曲とともにワインを届ける「大人の歌謡グループ」の本格的な始動は、来年を予定。由緒ある舞台でのディナーショーの開催や、ワインを象徴する国「フランス」への進出を目標に、これまでにない日本で“唯一無二”のグループを目指す。