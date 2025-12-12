12月12日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「安倍晋三元首相銃撃事件の裁判」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。

長野智子「青木さんが傍聴されたのはどの公判になるんですか？」

青木理「10月28日から始まってトータルで15回ぐらい行われたんですかね。半分くらい僕は聞いていて、いくつかの公判の山場と思われるようなところがあって、僕の中での一つは山上被告の母親が証人として出廷をして証言したシーン。それから、山上被告の妹が証人として出廷をして証言した場面。それからもう一つは、被害者の安倍晋三元首相の妻である安倍昭恵さんが被害者参加制度で参加していたので、場合によっては希望をすれば山上被告本人に色々と質問をする、問いかけるっていうことも多分可能だったと思うんですが、それはされなかったんですけれども。昭恵さんが被害者参加制度で法廷に姿を現して、検察官の後ろ側に座ったんです。その時の法廷っていうのは、いわゆるプロフェッショナルな裁判官・検察官・弁護士の見方とは少し違うかもしれませんけれども、メディアの人間として見ると、そのあたりはやっぱり一つの大きな山場だったなという感じはしますよね」

長野「一つずつ伺っていきたいんですけれども、山上被告の母親は？」

青木「山上被告のやったことはもちろん圧倒的に許されない行為であるわけですね。これは当然のこととして、彼は相応の罪をこれから受けることになるんですけれども。僕はほんとにいろんな刑事事件の公判を裁判所で傍聴したりだとか、あるいは刑事被告人とされる人に拘置所とか刑務所とかで面会をしてきたんですけれども、もちろんいろんな人がいるわけですけれども、僕が（公判を）見ていて山上徹也被告というのは、彼の生い立ちとか家庭の環境とか境遇とかっていうのは、統一教会に母が入信をして、ハッキリ言えばめちゃめちゃにされたわけですね。それについて弁護側は『そういう状況があったんだ』と。『統一教会を放置してきたのは政治の責任もあるんじゃないか？』っていうあたりを僕らメディア側の人間なんかは考えなくちゃいけないところもあるんですけれども。だから被告人によっては投げやりになったり開き直った態度をとったりすることもあるんですけれども、僕が見ている限り、とにかくほぼ一貫して、これはちょっと語弊がある言い方かもしれないですけれども、根が真面目というか。ほんとに言葉を選びながら、少なくとも嘘とか誇張とかっていうようなことをほぼ口にしないような感じ。逆に言えば、淡々と自分の考えていること、やったことを語るっていうのが印象的だったんですね」

長野「はい」

青木「ところが、外から見て『彼の心に明らかに漣が立ったんじゃないか？』っていうシーンの最初が山上被告の母親が出てきたシーンですよね。彼自身、母親に対しては多分ものすごくいろんな思いがあると思うんですね。極端なことを言えば、母だから好きで愛しているっていう思いもあるだろうけれども、その母のせいで家庭がめちゃめちゃになったんだっていう思いもある。愛憎半ばするところもあるんですけれども。その母親が、これは報じられていますけれども、法廷に出てきて『とにかく私が悪いんだ』と。ただ一方で、『旧統一教会に対する帰依は捨てない』と。『まだ信仰は捨てていないんだ』ということは言うんですけれども。一方で、自分の息子がこういうことを引き起こしてしまったっていうことに対して法廷の証言で謝罪をするっていうシーンがあって。最後の最後に、母親のプライバシーを守るためにパーテーションが入っていたので表情とか態度とかは傍聴席からは見えなかったんですけれども、もう証言が終わっているのに『ごめんね…ごめんね…』って、彼女がおそらく山上徹也被告に直接声をかけたんですね」

長野「山上被告からは見えているんですよね？」

青木「見えているわけです。もう目の前ですよね。その時は、（山上被告は）おでこに手をやって、下を見て、僕の目には若干涙が浮かんでいるように見えた」