¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ãæ³ØÀ¸¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î²á¹ó¥á¥Ë¥å¡¼¡õÂçÃ«æÆÊ¿ÈëÏÃ
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤¤¤¹¤ß»Ô¤ÎÂç¸¶Ãæ³Ø¹»¤ÇÁ´¹»À¸ÅÌÌó£³£´£°¿Í¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ö±é²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ãæ³Ø¹»¤ÎÎëÌÚ¹îÂ§¹»Ä¹¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¡±ºÃæ»þÂå¤Ë´Ý¤ò£³Ç¯´ÖÃ´Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¤¬¼Â¸½¡£ÎëÌÚ¹»Ä¹¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¤È¡¢´Ý¤Ï¡Öº£°Ê¾å¤ËÎý½¬¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯¼¡¤ËÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Î³ØÆâÅêÉ¼¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤â¡ÖÌîµå¤ÎÎý½¬¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÎëÌÚ¹»Ä¹¤«¤é¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ¿¤¤¤«¤éÏÃ¤¹Îý½¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸ÅÌ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹Åç»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥´£´È¢Ê¬Ìó£¸£°£°µå¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¿¶¤êÂ³¤±¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òµó¤²¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤«¤é»Ø¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ø¤ò£±ËÜ¤º¤Ä³°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸ÅÌ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÏÃÂê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ÈÃæÅÄæÆ¤é¤È¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢ÂçÃ«¤¬´ÆÆÄ¤Ë³°½Ðµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤Ëº¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê¸åÆü¡Ë·ª»³´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«¤¯¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»×¤ï¤ÌÎ¢ÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤âµ¯¤¤¿¡£