¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯¨¡¨¡¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¸¸±Æ¤¬À¸¤ó¤À·æºî¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤Î²»¶õ´Ö¤Ç¤¤¤Þá´¤ë
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀ¤³¦Æ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¡Ø±ê¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊWish You Were Here¡Ë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø±ê¡Ù¡Ë50¼þÇ¯µÇ°È×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿Â¢½Ð¤·È¯·¡²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¡¢1975Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¸¸±Æ¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿·æºî
1973Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¶¸µ¤¡ÊThe Dark Side Of The Moon¡Ë¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î¼¡ºî¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ä±þ¤Ê¤¯²áÂç¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¤¹¤®¤ë´üÂÔ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡ÉÌ´¤Î½ª¤ï¤ê¡É¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸å¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬¤¹¤Ù¤Æ³ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤òºî¤ê¡¢¶â¤âÌ¾À¼¤â½÷¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢¡É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤êº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶õµõ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¡Ë
¡ÖËÍ¤é¤Ï¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡É¥Ð¥ó¥É¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¯¤Æ½¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤é¤Ï¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø±ê¡ÊWish You Were Here¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¼Â¤ËÅª³Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏËÜÅö¤Ï¡ÉWish We Were Here¡ÊËÍ¤é¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Ê¤é¡Ë¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À©ºîÅö»þ¤ÎËÍ¤é¤Î¾õÂÖ¤Ï´°Á´¤Ë¡É¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¢¤Îº¢¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡É²ò»¶¤·¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤È¶¯Íß¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë
Photo by Storm Thorgerson
¤½¤ó¤ÊÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢³°Ìî¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤ËµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú´ï¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤»È¤ï¤Ê¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥¯¥ì¡¼¥È¡Ê¶ñÂÎ²»³Ú¡ËºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤ÎÃÇÇ°¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿·¶Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÌåÃåµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖRaving and Drooling¡×¡Ê¸å¤Ë¡ÖSheep¡×¤È²þÂê¤µ¤ì¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡Ë¤ò¡Ø±ê¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤È¥®¥ë¥â¥¢¤¬ËÜµ¤¤Ç·ö²Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡É·èÎö¤ÎÈ¯Ã¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¸å¤Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ë¥â¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê²Î»ì¡Ë¤ÎÌÌ¤«¤éÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¡ÊÆüËÜÆÈ¼«¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸2CD+Blu-ray 7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ë
¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¡Ê1LP¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡§Yellow Color Vinyl¡¿Í¢ÆþÈ×¹ñÆâ»ÅÍÍ¡Ë
¡Ø±ê¡Ù¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ÁÓ¼º´¶¤È¡ÉÉÔºß¡É¤Î´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¶È¼çµÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´ü¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Èà¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬É¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡É»à¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Ï¡É¶¸µ¤¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Î³ëÆ£¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤À¤Ã¤¿¡£¶öÁ³¤Ë¤â¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Î´°À®¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ä¹¤é¤¯¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥ÈËÜ¿Í¤¬¡¢¤Õ¤é¤ê¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¸¶Âê¡ÖWish You Were Here¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤ë·èÄêÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¡Ø¶¸µ¤¡Ù°Ê¹ß¡¢¼¡Âè¤ËÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥Ð¥ì¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ø±ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î²ò»¶»þ´ü¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø±ê¡Ù¤Ï1975Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Á´±Ñ¡¦Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æñ»º¤ÎËö¤Ë´°À®¤·¤¿¤«¤é¤³¤½°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø±ê¡Ù¤ò¡¢¥®¥ë¥â¥¢¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¶¸µ¤¡Ù°Ê¹ß¤ÎÅÓÊý¤â¤Ê¤¤½Å°µ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦½¼Â´¶¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¸¸±Æ¤È¤È¤â¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ø±ê¡Ù¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÄìÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤·æºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø±ê¡Ù¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ª
¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤Ï¡¢¥ì¥¢²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2ËçÁÈCD¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¢ÆþÈ×¹ñÆâ»ÅÍÍ¤ÎLP¥ì¥³¡¼¥É¡ÊYellow Color Vinyl / µ®½Å¤ÊMASTER SOUNDÂÓ¤òÉü¹ï¡Ë¡¢2CD+Blu-ray¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÆüËÜÆÈ¼«7¥¤¥ó¥Á»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2CD+Blu-Ray¤Ë4LP¡ÊCrystal Clear Vinyl¡Ë¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È¡Ê1500¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¡Ê¹ë²Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È¡Ë
¡ü1500¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
¡ü2CD¡¢Blu-ray¡¢4LP¤ÎÁ´¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿
¡üÌ¤È¯É½¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡üÆüËÜÈ×¡ÖÍÕ´¬¤Ï¤¤¤«¤¬¡×7¥¤¥ó¥Á¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ì¥×¥ê¥«
¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÉü¹ï¡Ë
¡ü¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¸ø±é¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø±ê¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ø¶¸µ¤¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¶¸µ¤¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¡¢¡Ø¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÉü¹ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Êº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¡Ø¥Ç¥£¥¹¡¦¥¤¥º¡¦¥Î¥Ã¥È¡¦¥¢¡¦¥É¥ê¥ë¡§¥é¥¤¥ô¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥×¥é¥Ï¡Ù¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤Î¡Ø¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Á¥ë¥³¡¦¥Þ¥Ã¥·¥â¡Ù¤â¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥°¥ì³¦·¨¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥Ý¡¼¥¥å¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤¬Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥É¡Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¦¥·¡¼¥Õ¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥³¡¦¥¸¥ã¥¯¥¸¥¯¡Ê¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¤Ê¤É¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥ÉºîÉÊ¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ÈÄêÉ¾¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹²»¸»¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×Blu-ray¤Ë¤Ï¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¢5.1ch¡¢4ch¡¢Stereo¤È¤ÎMix4¼ïÎà¤È¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤ò25¶Ê¼ýÏ¿¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥º9¶Ê¤ÈÌ¤È¯É½¥é¥¤¥ô²»¸»16¶Ê¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë1975Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é3¸ø±é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥à¡¦¥È¡¼¥¬¥½¥óºî¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë
¡Ø±ê¡Ù¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥ê¡¼¥É¡¦¥·¥ó¥»¤¬Æ¬¾å¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤Ë¶Á¤¡¢¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê±§ÃèÁ¥¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÎ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë´¶³Ð¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥ë¥â¥¢¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥È¡¼¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤Î¥É¥é¥à¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ì´¿´ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤«¤éÀÃ¤á¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬Ãå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÌó4Ê¬È¾¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë50Ç¯´ÖÄ°¤¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡Ø±ê¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î²»¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬SE¡Ê¸ú²Ì²»¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Û¤ÉSE¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»þ·×¤ä¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¤Î²»¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼Â¤ËÂ¿¤¯¤ÎSE¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò¤µ¤é¤ËÇÜÁý¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ø¡×¤Ë¤ª¤±¤ë±§ÃèÁ¥ÆâÉô¡Ê¡©¡Ë¤Îµ¡³£²»¤Ç¤¢¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·ÌÄ¤ê¶Á¤¯µ¡³£¤ÎÆ°ºî²»¤Î½ÅÄã²»¤¬¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¢¤ÎÄì¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ê¡¢¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±§Ãè´¶³Ð¡£¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤Ç¤â¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤«¤ÄÇÉ¼ê¤Ë²»¤¬Æ°¤²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¼«Í³¼«ºß¤Ë²»¤¬¶õ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡£
²»¤ÎÇÛÃÖ¤äÆ°¤¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»ÍÊýÈ¬Êý¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥·¥ó¥»¤È¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÉÊñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¡É¤¬¼Â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î³Ú´ï²»¤ÎºÙÉô¤«¤é¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ÎÈùºÙ¤ÊÂ©¤Å¤«¤¤¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹îÌÀ¤ËÄ°¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤»êÊ¡¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥¬¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÃ±¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ì¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¡×¤ËÅª³Î¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦Ä°¤³¤¨¤¿¤éÍýÁÛÅª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¼«¿È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ø±ê¡Ù¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¡É¥Ù¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤Ï¡¢¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹°Ê³°¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ë2Ê¬³ä¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ9¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò·Ò¤²¤Æ25Ê¬È¾¤Ë¤ª¤è¤Ö´°Á´ÈÇ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×·ë¹ç´°Á´ÈÇ¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¡¢¥·¥É¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨²è¤òÉÁ¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿
¤µ¤é¤ËBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLive Bootleg¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Ì¤È¯É½¤Î¥é¥¤¥ô²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1975Ç¯4·î26Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ìó130Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ö¡¼¥È¥ì¥Ã¥¬¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ß¥é¡¼¥É¤¬Ï¿²»¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê²»¸»¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤¬¥ì¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¸«»ö¤Ëá´¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖRaving and Drooling¡×¡Ê¸å¤Î¡ÖSheep¡×¡Ë¤ä¡ÖYou've Got To Be Crazy¡×¡Ê¸å¤Î¡ÖDogs¡×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¢¤µ¤é¤Ë´°À®´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¡Ø±ê¡Ù¤«¤é¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×ÁÈ¶Ê¤È¡ÖÍÕ´¬¤Ï¤¤¤«¤¬¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¶¸µ¤¡Ù¤ÎÁ´¶Ê±éÁÕ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÀäÄº´ü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ø¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥º¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î½é´ü¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä²Î»ì¤¬¸åÇ¯¤Î´°À®·Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î²»¸»¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸ø¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯Ä°¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¤Û¤«¤Ë¤â½é½Ð²»¸»¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¼¼Â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¡Ø±ê¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø±ê¡Ù¹ë²Ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³«ÉõÆ°²è
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É
¡Ø±ê¡Á¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù50¼þÇ¯µÇ°È×¡Ê¹ë²Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥Ã¥È¡Ë
È¯ÇäÃæ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/WishYouWereHere50thAnniversaryDeluxeBoxset
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.110107.com/s/oto/page/pinkfloyd_wish
¡üÆüËÜÆÈ¼«3ÂçÆÃÅµ
¢¨¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÉõÆþ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÆüËÜ¸ì²òÀâ½ñ ¡Ê¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë±ÑÊ¸¥é¥¤¥Ê¡¼ËÝÌõÂ¾¡Ë
¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¸¥ã¥±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ß¥ËCD¡¦¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×
£¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖDesert Man in Bowler¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
¡Ø±ê¡Ù¹ë²Ú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î³«ÉõÆ°²è
