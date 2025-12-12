¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Û¼´¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥ÉÁÈ¡ª ²áµî£¸Ç¯¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¹Í¤¨¤ë£³Ï¢Ã±¤òÅªÃæ¤µ¤»¤ëÀï½Ñ¤È¤Ï!?
£³Ï¢Ã±ÅªÃæÀï½Ñ
¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý
¼´¤Ï²áµî£³Ç¯£²Æ¬¤º¤ÄÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥ÉÁÈ¡£ÆÃ¤ËÁ°Áö2000§®¤ÇÏ¢ÂÐ¤·¤¿ÇÏ¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¢¼´¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿Á°ÁöÆ¨¤²¤¿ÇÏ¤Ï¡Î2¡¦0¡¦3¡¦1¡Ï¤È¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¼´¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£
µÕ¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤¬Á°Áö¾å¤¬¤êºÇÂ®ÇÏ¤Ç¡Î1¡¦0¡¦1¡¦10¡Ï¡£´ðËÜÁ°»Ä¤ê¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£
¼è¼Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¥Ï¥ó¥Ç¡£52¥¥í°Ê²¼¤È59¥¥í¤ÏÀÚ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¤Û¤ÜÏ¢ÂÐÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º30ÇÜÌ¤Ëþ¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
