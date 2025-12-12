アジア株 軒並み上昇、香港株は反発 アジア株 軒並み上昇、香港株は反発

アジア株 軒並み上昇、香港株は反発



東京時間17:31現在

香港ハンセン指数 25976.79（+446.28 +1.75%）

中国上海総合指数 3889.35（+16.03 +0.41%）

台湾加権指数 28198.02（+173.27 +0.62%）

韓国総合株価指数 4167.16（+56.54 +1.38%）

豪ＡＳＸ２００指数 8697.27（+105.23 +1.22%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85212.75（+394.62 +0.47%）



１２日のアジア太平洋株式市場は軒並み上昇。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げを受けて、ＮＹダウが続伸して最高値を更新したことなどを好感して、アジア株も買い優勢で推移した。豪州株は続伸。素材、金融、ヘルスケアなどを中心に上昇した。香港株は反発。ＮＹダウの上昇や中国当局の政策期待などが材料視された。



中国大陸市場で上海総合指数は反発。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、保険大手の中国平安保険、変圧器・電線などの製造会社の特変電工、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は反発。インターネット・サービス会社の網易、保険大手の中国人寿保険、不動産投資会社の長江基建集団（チョンコン・インフラストラクチャーＨＬＤＳ）、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングスが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。鉱山会社のニューモント、金属・鉱業会社のサウス３２、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、医薬品メーカーのＣＳＬ、医薬品販売会社のシグマ・ヘルスケアが買われた。



