ＴＢＳの赤荻歩アナウンサーが、“好きな男性アナウンサーランキング”で２位を獲得し、祝福の声が寄せられている。

赤荻アナは１２日、自身のインスタグラムに「大感謝」と書き出し、「第２１回 オリコン 好きな男性アナウンサーランキング」で２位にランクインしたことを報告。「まさかの展開で驚きを隠せません 後ほどゆっくり整理してお伝えしますが まずは何より番組などで私のことを知ってくださった皆さま そしてご厚意をいただいた皆さま 本当にありがとうございました！」と感謝の言葉をつづり、同ランキングで１位に輝いた同じくＴＢＳの南波雅俊アナウンサーらとパネルを囲み笑顔を見せるショットを公開した。また、「先週の夜明けのラヴィットでのくっきーさんと小田さんの予言通りにならなくて良かったです笑 詳しくは＃ｔｖｅｒ でご確認ください まだ間に合います笑」ともつづり、最後に「引き続きよろしくお願いいたします！！」とつづって投稿を締めた。

この投稿には「おめでとうございます」「泣いたー 鳥肌たったー！！」「テレビ見入ってました。そしてウルウルしちゃいました。」「大感動でした！！」「最後に南波さんとギュッと抱き合って、本当におふたりおめでとうって思いました」などの声が寄せられている。