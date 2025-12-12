赤荻歩アナのインスタグラム（＠ａｋａｏｇｉ．ａｙｕｍｉ）より

　ＴＢＳの赤荻歩アナウンサーが、“好きな男性アナウンサーランキング”で２位を獲得し、祝福の声が寄せられている。

　赤荻アナは１２日、自身のインスタグラムに「大感謝」と書き出し、「第２１回　オリコン　好きな男性アナウンサーランキング」で２位にランクインしたことを報告。「まさかの展開で驚きを隠せません　後ほどゆっくり整理してお伝えしますが　まずは何より番組などで私のことを知ってくださった皆さま　そしてご厚意をいただいた皆さま　本当にありがとうございました！」と感謝の言葉をつづり、同ランキングで１位に輝いた同じくＴＢＳの南波雅俊アナウンサーらとパネルを囲み笑顔を見せるショットを公開した。また、「先週の夜明けのラヴィットでのくっきーさんと小田さんの予言通りにならなくて良かったです笑　詳しくは＃ｔｖｅｒ でご確認ください　まだ間に合います笑」ともつづり、最後に「引き続きよろしくお願いいたします！！」とつづって投稿を締めた。

　この投稿には「おめでとうございます」「泣いたー　鳥肌たったー！！」「テレビ見入ってました。そしてウルウルしちゃいました。」「大感動でした！！」「最後に南波さんとギュッと抱き合って、本当におふたりおめでとうって思いました」などの声が寄せられている。