鶏むね肉で！こっくり旨い「ハニーマスタードチキン」4選

辛いものが苦手でも大丈夫！「ハニーマスタードチキン」

リーズナブルな鶏むね肉で作る「ハニーマスタードチキン」のレシピをお届けします。マスタードの量は調整できるので、ピリ辛が苦手な人でもおいしく食べられます。

マスタード強めの大人味

子どもに好評！甘めマヨネーズ味

カレーで風味をアップ

ガーリックパウダーの隠し味が◎

映える！しっとりコク旨チキン

人気の鶏むね肉はお手頃価格で手に入るけれど、少しパサパサしがちなところが苦手という人もいるかもしれません。今回ご紹介した「ハニーマスタードチキン」は、はちみつパワーでしっとりとした味わいに。マスタードを加えた濃いめの味つけは、白いご飯が止まらないおいしさです。

どれも簡単にできるので、普段あまり料理をしない、慣れていないという人でも上手に作れます。見た目とネーミングがおしゃれなところもテンションが上がりますよね。

「ハニーマスタードチキンを作りました」とSNSでつぶやいたら、「ステキ」「料理上手」と絶賛されてしまうかも。さっそくチャレンジしてみてください。（TEXT：森智子）

※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください