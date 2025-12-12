°æ¾å¾°Ìï¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¡¢Á°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¡¢Á°£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£³¡Ë¡á£Â£Í£Â¡á¤éÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»²Àï¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£É£Î£Ç¡¡£Ö¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡Ë¤¬¡¢£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°æ¾å¾°Ìï¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö£Ð£Ò£Å£Ì£Õ£Ä£Å¡¡£Ô£Ï¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡¡°æ¾å¾°Ìï£ö£ó¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡ÁÌ´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¡Á¡×¤¬¡¢£±£²ÆüÀµ¸á¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ëÄ°ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¥Ú¥¤¡¦¥Ñ¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼ÇÛ¿®¡Ê£Ð£Ð£Ö¡Ë¡×¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥É¥³¥â¡¡£Í£Á£Ø¡×¡Ö¥É¥³¥â¡¡¥Ý¥¤³è¡¡£Í£Á£Ø¡×ÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢£²£·Æü¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ë¸þ¤±¤¿°æ¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹ç½É¤Ø¤ÎÆ±¹Ô¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢°æ¾å¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÃ«¤Ø¤Î°õ¾Ý¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¼«¿È¤ÎÁª¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥³¥â¡¡£Í£Á£Ø¡×¡Ö¥É¥³¥â¡¡¥Ý¥¤³è¡¡£Í£Á£Ø¡×ÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°æ¾å¾°Ìï¸ø¼°¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö£Ò£É£Ù£Á£Ä£È¡¿£Â£Ò£Å£Á£Ô£È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤âÈÎÇäÃæ¡£°æ¾å¾°Ìï¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡Ö£Í£Ï£Î£Ó£Ô£Å£Ò¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£