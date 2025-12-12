１２日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４６．２８ポイント（１．７５％）高の２５９７６．７９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４５．０７ポイント（１．６２％）高の９０７９．３５ポイントと反発した。売買代金は２４２６億５６９０万香港ドル（約４兆８５３１億円）に拡大している（１１日は１８２４億７７１０万香港ドル）。

中国の景気対策が投資家心理を上向かせる流れ。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１０〜１１日に開催され、金融と財政で景気を支援する方針が決定された。一連の報道によると、積極的な財政出動を約束し、金利や預金準備率の引き下げなどが示唆され、必要な財政赤字も維持される。会議では２６年の重要任務として、「内需主導を堅持し、強大な国内市場を構築する」を１番目に挙げた。続いて「イノベーション主導を堅持し、新たな成長エンジンの育成・強化を加速させる」を列挙している。また、米金融緩和が米景気を改善させるとの期待が続き、昨夜の米株市場で主要指標のＮＹダウが約１カ月ぶりに史上最高値を更新したことも買い安心感につながった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が５．５％高、インフラ投資会社の長江基建集団（１０３８／ＨＫ）が４．５％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が４．４％高と上げが目立った。

セクター別では、ＡＩ（人工知能）関連が高い。ＡＩ技術の北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が５．８％、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が４．７％、クラウドの金山雲（３８９６／ＨＫ）が３．６％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．２％ずつ上昇した。中央経済工作会議で「ＡＩ＋」の深化・拡大方針などが盛り込まれたことを材料視している。

そのほか、ＡＩデータセンター向け電力需要の急拡大を背景に、電力設備の東方電気（１０７２／ＨＫ）が１３．６％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が１１．４％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が８．７％高と値を上げた。

自動運転やライダー（ＬｉＤＡＲ）などスマートドライブ関連の銘柄も物色される。知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が７．２％高、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が５．０％高、深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が２．９％高、図達通（２６６５／ＨＫ）が１２．４％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が４．７％高、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が３．７％高で取引を終えた。

ゼネコンや建材のインフラ建設セクターもしっかり。中国建築国際集団（３３１１／ＨＫ）が４．１％高、中国中鉄（３９０／ＨＫ）が３．２％高、中国交通建設（１８００／ＨＫ）が３．０％高、華新建材集団（６６５５／ＨＫ）が４．４％高、中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が３．１％高で引けた。

本土マーケットは４日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４１％高の３８８９．３５ポイントで取引を終了した。電設が高い。ハイテク、産金・非鉄、公益、消費、自動車、医薬、保険・証券なども買われた。半面、銀行は安い。エネルギー、海運、不動産も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）