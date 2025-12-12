■これまでのあらすじ

ストーカー化するほど執着していた元カレと、保育園でまさかの再会を果たした美優。彼の奥さんと同じ役員になってしまうが、どうやら避けられているようで…。元カレ本人に相談してみると、奥さんは美優の黒歴史をすべて知っているというのだ。



ありえない…。あの黒歴史メッセが奥さんに見られてたなんて！ショックを受ける私に、隆史は「ほんと俺のこと好きだったよな〜」と呑気に語ってきました…。いやそうじゃない…。

あのころの私は遠距離恋愛に不安になって、思い詰めておかしくなっていました。そんな私のことを隆史は「重い」と思っていたようで…分かってはいましたが、改めて聞くと心が冷えました。それなのに、あれだけ俺のことを好きだったんだから「奥さんがヤキモチやくのも無理ない」って…はぁ？ なに言ってんの？ちょっと待って、勘違いしないでほしい。連絡とったのは保育園での奥さんの妙な態度のことを聞きたかっただけで、今はそういうつもりは微塵もないんですけど！イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)