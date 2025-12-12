日テレNEWS NNN

【あす13日（土）全国天気】

・ポイント

冬型は崩れ、北風収まる　強烈寒気は北上へ

西や東でゆっくり下り坂　寒さが続く

あす13日（土）は、西高東低の冬型が崩れるでしょう。このため、12日に吹き荒れた強い北風は収まり、日本海側の雪も、明け方までに止む所が多くなりそうです。

一方、西からは低気圧が接近するでしょう。このため、天気はゆっくり下り坂で、九州南部は昼頃から、九州北部から関東にかけても、夜には雨の降り出す所が増えてきそうです。

そして12日、北日本を中心に流れ込んだ強烈寒気は徐々に北上していきますが、東日本や北日本を中心に寒さが続くでしょう。特に関東地方は12日より低い所もあり、最高気温は7℃から9℃の予想です。

なお、低気圧はあさって14日（日）にかけて、急速に発達する見込みで、北日本を中心に大荒れとなるおそれがあります。14日（日）から15日（月）は、北日本を中心に、大雨、大雪、猛吹雪、暴風、高波、高潮などに、警戒が必要です。

あす13日（土）の予想最低気温
（）内は前日比と季節感

札幌　　　-6℃（＋1　1月上旬）
青森　　　-3℃（＋1　1月上旬）
仙台　　　 0℃（±0　12月下旬）
新潟　　　 1℃（±0　12月下旬）
東京都心　 2℃（ -4　12月下旬）
名古屋　　 1℃（ -6　真冬）
大阪　　　 3℃（ -4　真冬）
広島　　　 2℃（ -6　真冬）
高知　　　 3℃（ -6　12月下旬）
福岡　　　 6℃（ -5　平年並み）

あす13日（土）の予想最高気温
（）内は前日比と季節感

札幌　　　 0℃（＋4　1月上旬）
青森　　　 2℃（＋3　1月上旬）
仙台　　　 6℃（＋1　1月上旬）
新潟　　　 6℃（＋1　1月上旬）
東京都心　 9℃（ -2　真冬）
名古屋　　 9℃（±0　真冬）
大阪　　　11℃（ -2　12月下旬）
広島　　　11℃（＋1　12月下旬）
高知　　　14℃（＋1　平年並み）
福岡　　　13℃（ -1　平年並み）

【日曜から月曜は大荒れ警戒、来週後半から季節外れの暖かさの所も】

あさって14日（日）から15日（月）は、太平洋側でも久しぶりに雨が降り、低気圧に近い北日本を中心に、大荒れとなるおそれがあります。また週明けにかけては、師走らしい寒さとなりますが、その後は、暖かな空気が優勢となり、気温が上がるでしょう。来週後半は、西日本で20℃位まで上がる所があるかもしれません。