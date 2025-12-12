【あす13日（土）全国天気】

・ポイント

冬型は崩れ、北風収まる 強烈寒気は北上へ

西や東でゆっくり下り坂 寒さが続く

あす13日（土）は、西高東低の冬型が崩れるでしょう。このため、12日に吹き荒れた強い北風は収まり、日本海側の雪も、明け方までに止む所が多くなりそうです。

一方、西からは低気圧が接近するでしょう。このため、天気はゆっくり下り坂で、九州南部は昼頃から、九州北部から関東にかけても、夜には雨の降り出す所が増えてきそうです。

そして12日、北日本を中心に流れ込んだ強烈寒気は徐々に北上していきますが、東日本や北日本を中心に寒さが続くでしょう。特に関東地方は12日より低い所もあり、最高気温は7℃から9℃の予想です。

なお、低気圧はあさって14日（日）にかけて、急速に発達する見込みで、北日本を中心に大荒れとなるおそれがあります。14日（日）から15日（月）は、北日本を中心に、大雨、大雪、猛吹雪、暴風、高波、高潮などに、警戒が必要です。

あす13日（土）の予想最低気温

（）内は前日比と季節感

札幌 -6℃（＋1 1月上旬）

青森 -3℃（＋1 1月上旬）

仙台 0℃（±0 12月下旬）

新潟 1℃（±0 12月下旬）

東京都心 2℃（ -4 12月下旬）

名古屋 1℃（ -6 真冬）

大阪 3℃（ -4 真冬）

広島 2℃（ -6 真冬）

高知 3℃（ -6 12月下旬）

福岡 6℃（ -5 平年並み）

あす13日（土）の予想最高気温

（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（＋4 1月上旬）

青森 2℃（＋3 1月上旬）

仙台 6℃（＋1 1月上旬）

新潟 6℃（＋1 1月上旬）

東京都心 9℃（ -2 真冬）

名古屋 9℃（±0 真冬）

大阪 11℃（ -2 12月下旬）

広島 11℃（＋1 12月下旬）

高知 14℃（＋1 平年並み）

福岡 13℃（ -1 平年並み）

【日曜から月曜は大荒れ警戒、来週後半から季節外れの暖かさの所も】

あさって14日（日）から15日（月）は、太平洋側でも久しぶりに雨が降り、低気圧に近い北日本を中心に、大荒れとなるおそれがあります。また週明けにかけては、師走らしい寒さとなりますが、その後は、暖かな空気が優勢となり、気温が上がるでしょう。来週後半は、西日本で20℃位まで上がる所があるかもしれません。