【あすの天気】東日本や北日本を中心に寒さ続く 九州北部〜関東にかけ夜に雨の降り出す所も
【あす13日（土）全国天気】
・ポイント
冬型は崩れ、北風収まる 強烈寒気は北上へ
西や東でゆっくり下り坂 寒さが続く
あす13日（土）は、西高東低の冬型が崩れるでしょう。このため、12日に吹き荒れた強い北風は収まり、日本海側の雪も、明け方までに止む所が多くなりそうです。
一方、西からは低気圧が接近するでしょう。このため、天気はゆっくり下り坂で、九州南部は昼頃から、九州北部から関東にかけても、夜には雨の降り出す所が増えてきそうです。
そして12日、北日本を中心に流れ込んだ強烈寒気は徐々に北上していきますが、東日本や北日本を中心に寒さが続くでしょう。特に関東地方は12日より低い所もあり、最高気温は7℃から9℃の予想です。
なお、低気圧はあさって14日（日）にかけて、急速に発達する見込みで、北日本を中心に大荒れとなるおそれがあります。14日（日）から15日（月）は、北日本を中心に、大雨、大雪、猛吹雪、暴風、高波、高潮などに、警戒が必要です。
あす13日（土）の予想最低気温
（）内は前日比と季節感
札幌 -6℃（＋1 1月上旬）
青森 -3℃（＋1 1月上旬）
仙台 0℃（±0 12月下旬）
新潟 1℃（±0 12月下旬）
東京都心 2℃（ -4 12月下旬）
名古屋 1℃（ -6 真冬）
大阪 3℃（ -4 真冬）
広島 2℃（ -6 真冬）
高知 3℃（ -6 12月下旬）
福岡 6℃（ -5 平年並み）
あす13日（土）の予想最高気温
（）内は前日比と季節感
札幌 0℃（＋4 1月上旬）
青森 2℃（＋3 1月上旬）
仙台 6℃（＋1 1月上旬）
新潟 6℃（＋1 1月上旬）
東京都心 9℃（ -2 真冬）
名古屋 9℃（±0 真冬）
大阪 11℃（ -2 12月下旬）
広島 11℃（＋1 12月下旬）
高知 14℃（＋1 平年並み）
福岡 13℃（ -1 平年並み）
【日曜から月曜は大荒れ警戒、来週後半から季節外れの暖かさの所も】あさって14日（日）から15日（月）は、太平洋側でも久しぶりに雨が降り、低気圧に近い北日本を中心に、大荒れとなるおそれがあります。また週明けにかけては、師走らしい寒さとなりますが、その後は、暖かな空気が優勢となり、気温が上がるでしょう。来週後半は、西日本で20℃位まで上がる所があるかもしれません。