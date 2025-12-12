GÂçºå¡¡¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡¡31Ç¯¤Ö¤ê¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡GÂçºå¤Ï12Æü¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á(37)¤¬Íèµ¨¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¤¥§¥ó¥¹ ¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¿¼¤¯ÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÊÑ¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÎò»Ë¡¢¶¯¤¤»Ö¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Í¦´º¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥Ð¤ò°ì¤Ä¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¡¢À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°»á¤Ï¡¢1988Ç¯1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Î¥ë¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥ô¥§¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó½£½Ð¿È¤Î37ºÐ¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¢¥Ñ¡¼¥À¡¼¥Ü¥ë¥ó¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢14Ç¯1·î¤ËÉé½ý¤Î¤¿¤á°úÂà¡£»ØÆ³¼ÔÅ¾¿È¸å¤Ï¥®¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥Ã¥¯¡Ê5ÉôÁêÅö¡Ë¤Ç5Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¢PSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï95Ç¯¤Î¥¸¡¼¥¯¥Õ¥ê¡¼¥È¡¦¥Ø¥ë¥È»á°ÊÍè¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü11Æü¤ÎACL2¥é¥Á¥ã¥Ö¥êÀï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´ÑÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¡ØÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëACL2À©ÇÆ¤âÁÀ¤¦¡£