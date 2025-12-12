ºå¿À¡¡³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¹¾Àî»á¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡½éÂÐÀï¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡ºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¡Ê£·£°¡Ë¤Î¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¡ÊÂçÂó¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÌÀµ±¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£³ÝÉÛ£Ï£Â²ñÄ¹¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤ä°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¤é£²£°£°¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£ËÁÆ¬¤Ç¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë£Ö£Ô£Ò¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢³ÝÉÛ£Ï£Â²ñÄ¹¤Ï¡Ö£¸£µÇ¯¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Î£´ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¡Ù¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤âËÍ¤ÎÊõÊª¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡¢¸µµð¿Í¡¦¹¾ÀîÂî»á¡Ê£·£°¡Ë¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¼Â»Ü¡££±£¹£·£¹Ç¯£··î£·Æü¤Î¥×¥í½éÂÐ·è¤ÇÊü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ò¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÐ·è¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤·¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï£³ÈÖ¡£½é²ó¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢½éµå¥«¡¼¥Ö¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡£¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¹¾Àî»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÂçÀèÇÚ¤¬¡Ä²¶¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡£¤¤¤í¤¤¤í¸¶°ø¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÉé¤±ÀË¤·¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£