うるさいわ、寝坊は増えるわ…だんだん夫の趣味を許容できなくなってきた妻。

しかし夫はゲームに夢中！

ついには家族のイベントそっちのけで、ゲームの世界のイベントを優先するように…!?

しかもこの後…

夫がオンライン上でプロポーズすると言っていることが発覚してしまったのです…！

【まんが】夫がゲーム内結婚!?

