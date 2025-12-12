ニューストップ > ライフスタイルニュース > 旦那が深夜誰かにプロポーズ!? その既婚ログイン許しませんけど…子… 旦那が深夜誰かにプロポーズ!? その既婚ログイン許しませんけど…子育て中の妻は許容すべき？ 旦那が深夜誰かにプロポーズ!? その既婚ログイン許しませんけど…子育て中の妻は許容すべき？ 2025年12月12日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ うるさいわ、寝坊は増えるわ…だんだん夫の趣味を許容できなくなってきた妻。しかし夫はゲームに夢中！ついには家族のイベントそっちのけで、ゲームの世界のイベントを優先するように…!?しかもこの後…夫がオンライン上でプロポーズすると言っていることが発覚してしまったのです…！【まんが】夫がゲーム内結婚!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫がゲーム内結婚!? 「泊まってくわ」同棲初日にいきなり彼女の両親が…彼氏もドン引きした「家族の距離感」に読者も驚愕！ 節約してでも守りたい時間――ママ友たちに事情を説明すると？【宝くじで3億円当たりました Vol.14】