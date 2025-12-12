【47thイニング/48thイニング/49thイニング】 12月12日 公開

小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「47thイニング しまくり / 48thイニング ライバル / 49thイニング 言い方」をサンデーうぇぶりにて12月12日に公開した。

本作は、「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による、野球部マネージャー3人娘たちのなにげない日常を綴ったほのぼのマンガ。今回は渚と姫宮の“言い方”が引き金となり、一ノ瀬がよからぬ考えを巡らせてしまう。

現在、サンデーうぇぶりでは「8thイニング ランニング / 9thイニング 壁に耳アリ / 10thイニング 忘れ物」をはじめ、一部エピソードが無料公開中となる。

(ｃ)山本祟一朗／小学館