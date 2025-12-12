12月19日に公開される『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、2種の本編映像とTHE RAMPAGEの吉野北人、陣、藤原樹が登場する特別CM映像が公開された。

本作は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続く、シリーズ第3弾。前2作に続き、ジェームズ・キャメロンが監督を務めた。

パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）はナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をする。2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では家族を築いたジェイクらが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来する。

公開された1本目の映像では、愛する長男を失った悲しみに囚われるジェイクとネイティリが映し出される。それでも家族を守るために戦う選択をするジェイクと、「今の私には何もない」と戦う気力すら湧かないネイティリ。彼女の唯一の支えになっているのは、パンドラの調和を保つ神のような存在である“エイワ”だが……。ネイティリを演じたゾーイ・サルダナは、「彼女はかろうじて持ちこたえている状態です。心は悲しみで満たされ、もはや答えを見出せない。自分が何が必要か分かっていると思い込んでいた。愛が全てを克服すると信じていたのです」と語っている。

ジェイク一家の脅威となるのが、パンドラへの復讐を誓うアッシュ族のリーダー・ヴァランだ。彼女は幼い頃に故郷を失い、パンドラの調和を保つはずの“エイワ”が何の助けも差し伸べなかったことから、パンドラへ怒りの炎を燃やす存在。“兵に炎を纏わせて突進させる”という攻撃的な戦法も容赦なく使う凶暴な一面を持っている。そんな彼女が“とある出来事”をきっかけに、1・2 作目でジェイクらの“圧倒的脅威”であり続けたクオリッチ（スティーヴン・ラング）と出会う。彼はジェイクたちによって何度も狙いを阻まれており、ジェイクに対して復讐の想いを募らせている。

公開された2本目の映像では、“最強の傭兵”クオリッチすらも圧倒するヴァランの恐ろしい姿が垣間見える。しかしクオリッチも一筋縄ではいかず、ヴァランの力を欲し、彼女に共闘を申し入れる。こうして圧倒的な軍事力を味方につけたヴァランは、果たしてジェイクらへどんな猛攻を仕掛けるのか。

あわせて公開された「3D映画体感CM」では、キャメロン監督作品のファンであるTHE RAMPAGEの吉野、陣、藤原の3人が本作を全身で体感する様子が見られる。陣は「前作・前々作になかった火のエフェクトが追加されて、より派手さも増して新作にふさわしくて見ててめちゃくちゃ熱くなりましたね」と語り、藤原も「水しぶきを浴びに行ってください」と語るなど、温度を肌で感じられるかのような演出を絶賛。吉野は「攻撃が本当に飛んできたりとか火花が浮いていたりとか、そういうところがたくさん見れそうなのでワクワクしてます」と、劇場の大画面での鑑賞に期待を寄せた。

さらに史上最高と呼び声高い本作の3D体験について、吉野は「このアバターのためにこの3Dメガネがあると言っても過言ではないぐらい」、陣は「すごく没入感があって、普通に映画見る時とその世界観に入り込める度合いが全く変わる」、藤原は「自分もアバターの世界観にいるような感覚になりましたし、なんかね、もう何と言ってもあの映像美」と、それぞれ熱いコメントを寄せた。

（文＝リアルサウンド映画部）