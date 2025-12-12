サンダーが怒濤の16連勝…シーズン最初の25試合でNBA歴代トップタイの24勝1敗に到達

「僕らはハイレベルな基準を掲げているんだ。最も重要なのは、自分たちが向上していくこと。自分たちが今いる状況がどうであれ、明日はもっと良くなりたいと思っている」

そう語ったのは、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）。サンダーは12月11日（現地時間10日、日付は以下同）にホームのペイコム・センターで行われたフェニックス・サンズ戦に138－89で圧勝し、連勝を16へ伸ばした。

この勝利で、今シーズンのサンダーは開幕から25戦を終えて24勝1敗で勝率96.0パーセント。2015－16シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズと並び、シーズン最初の25試合でNBA歴代トップタイの戦績となった。

サンズ戦では、SGAがゲームハイの28得点8アシストに2スティール、4本の3ポイントシュートをノーミスで沈めたチェット・ホルムグレンが24得点8リバウンド3ブロック、ジェイレン・ウィリアムズが15得点5リバウンド5アシスト、ルーゲンツ・ドートが12得点4リバウンド、ケイソン・ウォレスが9得点4リバウンド4スティールを記録。

サンダーはサンズとの「エミレーツNBAカップ2025」準々決勝に圧勝したことで準決勝へ進出。14日にネバダ州ラスベガスにあるTモバイル・アリーナでサンアントニオ・スパーズとの準決勝が組まれていて、もし勝利できれば17日の決勝で、ニューヨーク・ニックスとオーランド・マジックの勝者との一発勝負へ臨むこととなる。

昨シーズンの王者サンダーは、昨年のNBAカップ決勝でミルウォーキー・バックスに81－97で敗れて準優勝に終わっていただけに、“3代目王者”になるべくラスベガスの舞台で戦っていく。

ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた今シーズン。驚異的な戦績を誇るサンダーが、これから先どこまで白星を積み上げていくのか。1995－96シーズンのシカゴ・ブルズ（72勝10敗／勝率87.8パーセント）、2015－16シーズンのウォリアーズ（73勝9敗／勝率89.0パーセント）に次いでNBA史上3チーム目の70勝以上を飾るだけでなく、歴代最高勝率記録を塗り替える可能性もあるだけに必見だ。

【動画】サンダーが今シーズンに決めてきたベストプレー集





