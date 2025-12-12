2026年1月16日より放送がスタートするTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の完成披露上映イベントが、2026年1月11日に開催されることが決定した。

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

上映イベントでは、第2期の第1話と第2話が、10の映画館で世界最速で同時公開される。さらにTOHOシネマズ 六本木ヒルズの上映には、フリーレン役の種粼敦美、フェルン役の市ノ瀬加那、シュタルク役の小林千晃が舞台挨拶に登壇。その模様は、ほか9つの映画館にライブビューイングされる。

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ会場のチケットは、12月12日18時から12月21日23時59分まで、チケットぴあでプレリザーブを受付中。そのほかの舞台挨拶ライブビューイング付き上映会場の鑑賞チケットは、2026年1月4日0時より販売開始となる。（文＝リアルサウンド編集部）