離婚伝説が、新曲「ステキッ！！」を2026年1月7日に配信リリース。また、本楽曲は1月9日から放送されるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマに起用されることが決定した。

11月に開催した全国ツアーにて、新曲として披露されていた本楽曲。大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と普遍的な切なさを表現したようなサウンドは、離婚伝説ならではの、懐かしくも新しいシティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品へと仕上がっているという。演奏者には佐野康夫（Dr）、山本連（Ba）、柿沼大地（Key）が参加している。

また、本楽曲はCDが期間限定生産盤として1月21日に発売される。CDジャケットには同アニメのヒロインである河川唯（かわ ゆい）が描かれたデザインを起用。また、配信ジャケットは前作に引き続きstacksから柴本雄太が担当し、松葉謙晋をモデルに今作のために撮り下ろした作品になっている。

なお、Apple MusicのPre-add、SpotifyのPre-saveにて事前に楽曲を登録すると、全員に配信ジャケット画像がプレゼントされる。

