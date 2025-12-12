TVシリーズ『チェンソーマン 総集篇』と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の一挙上映が、全国5大都市5劇場にて初のオールナイト上映として開催されることが決定した。

累計発行部数3,400万部を突破し、現在『少年ジャンプ＋』（集英社刊）で連載中の藤本タツキによる人気コミック『チェンソーマン』。2022年10月には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信されている。そして、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語、「エピソード“レゼ篇”」が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。国外の興行収入が12月7日時点で1億1824万ドル（約184億円 1ドル＝156円換算）を突破。同日時点の国内興行収入94.8億円と合算し、全世界興行収入278.8億円を突破した。

本作初の試みとなるオールナイト上映が、12月19日から全国5大都市5劇場で開催されることが決定。本上映会では、再編集されたTVシリーズ全12話と、原作の巻末エピソードを新規にアニメ映像化した「ちぇんそーびより」が収録された『チェンソーマン 総集篇』、そして劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が上映される。

来場者には、米津玄師による主題歌「IRIS OUT」にのせたOP映像より、ポチタが躍るシーンがデザインされたカード（3枚セット）が配布される。

また、「IRIS OUT」とシンクロするように、本作のタイトルロールであるレゼがオリジナルダンスを披露するアニメーションが公開。MAPPAが制作した映像は、米津の公式SNSアカウントで公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）